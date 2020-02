Fractura en la derecha de Mutxamel por la negativa de Vox a apoyar una moción conjunta del 8 de marzo

Enfrentamiento entre los socios de gobierno de Mutxamel. El discurso extremista de Vox sobre el Día Internacional de la Mujer ha provocado el enfado de Partido Popular y Ciudadanos con la formación ultra por su negativa a apoyar una moción conjunta sobre el 8 de marzo.

El Ayuntamiento sacó adelante esta propuesta impulsada por la oposición (PSOE, Compromís y Podemos) e integrada por el PP y Cs que recogía hasta catorce puntos para «continuar impulsando todas las acciones necesarias para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres». Los grupos políticos acordaron así desempeñar políticas públicas destinadas a la sensibilización ciudadana, medidas sociales y laborales que pongan a las mujeres en situación de igualdad y con plenos derechos. «La administración local, como entidad más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, consiste en el agente dinamizador más adecuado para promover y conseguir una sociedad más igualitaria».

La moción salió pese al voto en contra de Vox, que se encuentra en Junta de Gobierno pese a no tener competencias. La actitud del único edil de Vox, Miguel da Silva, ha provocado un descontento interno entre los socios, debido a que ambos partidos no dudaron en integrarse en la moción, mientras que Vox se ha desmarcado completamente e incluso acusando a la derecha de «haber caído en la trampa progre». El voto en contra ha irritado al resto de formaciones que no han dudado en señalar al partido por ir siempre «contracorriente» y,en este caso, por imposibilitar que esta propuesta fuera una Declaración Institucional tras el acercamiento alcanzado entre la derecha y la izquierda. PP y Cs han reiterado la necesidad de «unir esfuerzos y lograr un debate conjunto». Los populares recriminan a Vox que la moción también nombra la luchar con alcanzar la igualdad entre hombres y destaca que está «consensuada» con el resto de formaciones, por lo que lamentan que el partido haya impedido que se convirtiera en una Declaración Institucional. Mientras, Cs cree que Vox «se está equivocando con esta postura» e insiste en el entendimiento con la izquierda.