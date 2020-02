Este fin de semana visita Xixona y vive el Mig Any de sus Moros y Cristianos

Luz, música y color. Xixona vuelve a vivir una de sus fiestas más especiales celebrando este sábado, 29 de febrero, el Mig Any de sus Moros y Cristianos, con una jornada festiva que incluirá dos desfiles por la Avenida de la Constitución, la arteria principal de la localidad.

La música de las bandas empezará a sonar a las 12 del mediodía en el desfile de la Federació, que abrirán los delegados de las diez filaes con sus respectivas banderas, junto a los miembros de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià y a los cargos festeros de este año.

Esther y Fernando Ferrándiz, de la filà Llauraors, serán la capitana y el abanderado del bando cristiano, mientras que seis jóvenes de los Marrocs ostentarán la representación del bando moro: Álvaro Reuter, David Serra, Fernando Bellido, Fernando Sirvent, Jordi Planelles y Marcelo Valls.

Tras este primer acto, las diez filaes que integran la fiesta jijonenca se dirigirán a sus kábilas. Por la tarde, a partir de las 19 horas, protagonizarán un nuevo desfile por la Avenida de la Constitución.

No obstante, los actos conmemorativos del Mig Any de Xixona no se limitan al sábado, ya que durante toda esta semana están teniendo lugar una serie de actividades organizadas conjuntamente por la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, presidida por Jonathan Gras, y la Concejalía de Fiestas que dirige Ricardo Mira.

Actividades toda la semana

Las actividades de la Semana Cultural del Mig Any comenzaron el pasado viernes con la presentación del libro «Aah€ del Castillo!» a cargo de su autora María Dolores Galiana. La presentación del proyecto del local de los músicos y la charla «Les fotos de festes 3.0» han completado el programa.

Destacan los dos conciertos que ofrece la Agrupació Artísticomusical «El Trabajo» de Xixona en el Cine de Dalt: el miércoles fue la banda juvenil y el hoy es el turno de la formación principal, ambas con un repertorio formado por música de las fiestas de Moros y Cristianos.

. Además, durante esta semana se puede visitar en ese mismo lugar la exposición de los carteles anunciadores y lasque se presentaron a los concursos que organiza cada año la Federació.

Tras el Mig Any, momento perfecto para acercarse a la localidad, los actos festeros volverán a Xixona en la segunda quincena del mes de julio, para culminar en la trilogía de Moros y Cristianos que este año se celebrará del 22 al 24 de agosto.