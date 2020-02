San Vicente logra, a la segunda, exigir a la Generalitat las inversiones que no ha previsto en 2020

San Vicente del Raspeig exigir a la Generalitat Valenciana que tenga en cuenta al municipio, después de que los presupuestos de la Generalitat no incluyan inversiones para 2020. A la segunda ha sido la vencida. El mes pasado todos los grupos habían llegado al acuerdo de presentar una moción institucional que saltó por los aires porque el alcalde, Jesús Villar no la apoyaba.

En esta ocasión, ha sido el grupo municipal de Esquerra Unida quien presentó la exigencia en forma de moción y que se votó en bloque por los partidos. La propuesta se aprobó por unanimidad. EU logró en el pleno de febrero celebrado el miércoles el respaldo unánime de todos los grupos de la Corporación "para exigir a la Generalitat Valenciana inversiones en infraestructuras que garanticen el desarrollo económico de San Vicente, mejoren la competitividad de sus empresas y, en definitiva, respondan a las demandas vecinales en un municipio en constante crecimiento".

"De la misma forma que el Consell del Botánic reclama al Gobierno central una financiación justa para la Comunidad, el Ayuntamiento de San Vicente debe exigir al Consell que destine a San Vicente lo que nos corresponde como uno de los municipios más importantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, con sus 58.385 habitantes censados y otros millares de población flotante", dijo en el pleno el concejal de Empleo en el equipo de gobierno, Alberto Beviá, de EU.

"No pararemos de reivindicar lo que consideramos justo; en política, si no reclamas no te escuchan, y EU va a seguir insistiendo", añadió a la vez que agradeció el respaldo.

La moción aprobada por todos los grupos muestra el rechazo del Ayuntamiento de San Vicente a la falta de inversiones en infraestructuras para el municipio en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020, respalda al alcalde para realizar cuantas gestiones sean necesarias para reivindicar una mayor inversión de la Generalitat en San Vicente de cara a los presupuestos de 2021; y solicita que se incluyan partidas presupuestarias para infraestructuras en San Vicente del Raspeig en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de este 2020 en caso de eventuales modificaciones presupuestarias.

Asimismo acordó notificar el acuerdo al presidente de la Generalitat Valenciana y a los grupos políticos con representación en las Corts, y "solicitarles por escrito que vuelvan a situar a San Vicente del Raspeig en el mapa territorializado de inversiones en infraestructuras que necesita esta ciudad".

Cs recalca la importancia de ser coherentes

En la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, por su parte, quiso recalcar que "seguimos manteniendo hoy el mismo criterio que defendimos hace un mes cuando impulsamos y firmamos una declaración institucional en la que ya reivindicábamos al Consell lo que San Vicente se merece".

Ciudadanos recalca que ha apoyado la moción presentada por EU porque incluye los mismos acuerdos que se consensuaron en la declaración institucional que firmaron los portavoces de los siete grupos políticos del Ayuntamiento para su aprobación en el pleno de enero. Pascual recuerda que "aquel texto finalmente no salió adelante tras la negativa del alcalde, Jesús Villar, a apoyarlo, posición a la que se acabó sumando el grupo popular y el propio PSOE, pese a que ambos habían firmado días antes dicha declaración institucional".

El portavoz de Cs ha explicado que "lo mínimo que se merecen los vecinos de San Vicente es que sus representantes políticos seamos coherentes y capaces de reclamar unidos las inversiones que San Vicente necesita, por lo que nosotros hemos apostado desde el primer momento por una declaración institucional para que, al margen de siglas, la voz de San Vicente se escuche fuerte y unida en Valencia".

Pascual ha añadido que "finalmente, aunque sea en forma de moción y no de declaración institucional, es importante que todos los grupos políticos vayamos de la mano para reclamar a la Generalitat inversiones tan necesarias como el colector de la zona norte, la Ronda Este o las obras de rehabilitación de los bloques de viviendas del barrio Santa Isabel".

El portavoz de Cs ha afirmado que "a través del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Corts hemos reclamado al Gobierno valenciano, que está formado por PSOE, Compromís y Podemos, las inversiones que están comprometidas con San Vicente, como los proyectos del plan Edificant o la rehabilitación de los bloques de Santa Isabel, cuya financiación a día de hoy está en el aire".