El Campello estudiará la creación de "playas sin humo". A propuesta de Compromís, que ha contado con el apoyo de los concejales de PSOE, EU y Podemos, y con la abstención de PP, Cs, Vox y Red, el pleno ha aprobado esta mañana una moción que reclama estudiar la creación de "playas sin humos" en el municipio "para mejorar el nivel sanitario y medioambiental de nuestras playas", según reza el primero de los acuerdos. La misma moción aboga por la puesta en marcha de programas de recogida de colillas y concienciación ciudadana sobre residuos en las playas para mejorar su salubridad.

La propuesta reclama también la creación de programas de educación y sensibilización social sobre la importancia de la limpieza en las zonas ambientales del municipio, así como colaborar con la Conselleria de Sanidad en la puesta en marcha del programa "Playas sin humos" en la Comunidad Valenciana, y trasladar al Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat el dictamen del pleno.

En la defensa de la moción, Compromís ha remarcado que la contaminación de las playas y los océanos "se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la crisis medioambiental actual", y ha puesto como ejemplo una iniciativa similar puesta en marcha con éxito en Oropesa, mientras que municipios como Valencia o Cullera la tienen en estudio. Y reclama campañas de concienciación específicas.

Los partidos que han apoyado la moción han calificado la propuesta de "necesaria", mientras que los que PP, Cs y Vox han señalado que parte de los puntos ya se llevan a cabo regularmente en el municipio, en concreto las campañas de concienciación y recogida de colillas, por lo que se han abstenido al no querer Compromís retirar esta parte de la moción. Además, Vox señaló que ahora hay otras prioridades con los daños sufridos por el temporal en los arenales, por lo que el tema considera que se podría ver más adelante, pero no ahora, aunque la moción no establece plazos, tal y como recordó Podemos.