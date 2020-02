Cs denuncia que San Vicente aún no puede ofrecer las viviendas sociales

El reglamento para regular el uso de las seis viviendas sociales compradas por el Ayuntamiento no se lleva al pleno de hoy en San Vicente, pero sí van a estar presentes estas casas. El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) va a pedir explicaciones al equipo de Gobierno por el nuevo retraso y el hecho de que ninguna familia pueda beneficiarse aún de ellas. La concejal Mariela Torregrosa lamenta que «a día de hoy San Vicente no tiene disponible viviendas para alquiler social ni para atender una emergencia porque no hay un reglamento que las regule».

Muestra el asombro de su grupo y reprocha que el reglamento debería estar aprobado hace tiempo puesto que fue en 2015 cuando se anunció la creación de un parque de viviendas de alquiler.

El pleno de hoy volverá a debatir sobre la infrafinanciación del Consell. En esta ocasión y tras la declaración institucional fallida del anterior pleno, el grupo EU en el equipo de gobierno, ha decidido presentar una moción.

Consideran que la Generalitat ha hecho desaparecer a San Vicente del mapa de la inversión en infraestructuras para este 2020. EU pide al Ayuntamiento que «exija» de inmediato al Consell las obras que necesita el municipio para garantizar su desarrollo económico y responder a las demandas vecinales.