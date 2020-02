El 8 Marzo Día Internacional de la Mujer es una jornada reivindicativa aun necesaria para la efectiva igualdad entre las mujeres y los hombres. La concejalía de la mujer e igualdad (Ciudadanos) del Ayuntamiento de El Campello, y por extensión el resto del equipo de gobierno (PP+Vox), ha incurrido en una grave torpeza al diseñar la cartelería de los actos en torno al Día sin consensuarlos con la oposición. Como han manifestado PSOE, Esquerra Unida, Podem, Compromís y Red, la campaña refuerza los estereotipos patriarcales e invisibiliza a la mujer como sujeto pleno de derechos y a las familias diversas. El cartel refuerza todo lo contrario de lo que representa el 8 Marzo. Es patriarcal pues la mujer aparece subsidiaria del varón.

La concejala se ha disculpado con que el cartel presentado en rueda de prensa contenía errores. Y lamentaba las críticas de la oposición por utilizar este tema como arma política. Pues rectifique errores: consensue y asesórese. La obligación de la oposición no es mirar a otro, especialmente en los contenidos, como usted dice, más sensibles. Si al menos hubiera intentado un acuerdo transversal, estos errores hirientes no hubieran provocado el rechazo generalizado de quienes no aplaudimos esta imagen del hombre condescendiente con la mujer.

Por cierto: recupere la policía especializada en violencia de género. Convenza a sus compañeros de gobierno. Podría ser un buen comienzo para el 8 de Marzo.