Lotería de Navidad 2019: «Empiezo una nueva vida. Voy a pagar la hipoteca y a jubilarme»

¿Cómo se siente después de repartir millones de euros en premios? Esa era la pregunta que mucha gente le hacía a Basilio Flores, propietario del «Bar Pepe» de San Vicente del Raspeig, que vendió 50 décimos a clientes y amigos del premio gordo de la Lotería de Navidad y regaló otros 10. La historia de este hombre, de 67 años, es una de las más conmovedoras que dejó el 22 de diciembre. El hostelero no cabía en sí de alegría mientras su local se convertía en el epicentro de la felicidad en el municipio. Suárez, que se quedó con dos décimos del 26.590, uno para él y otro para su hijo, contaba que seguirá trabajando hasta el próximo 7 de enero «por compromisos con los clientes y reservas de Navidad», pero que después de Reyes se jubilará y comenzará «una nueva vida» junto a su mujer. «Con este dinero pagaré la hipoteca y saldaré las pequeñas deudas que tengo con los proveedores», señala el propietario, mientras aseguraba que en las próximas horas pondría el cartel de «se traspasa» y para poder olvidarse de trabajar nada más empezar el año.

La felicidad se apoderó de este pequeño bar sanvicentero, puesto que en pocos minutos, numerosos familiares y agraciados se personaron en el establecimiento para celebrar junto a Basilio la lluvia de millones de euros.



El último para «Los Tristes»

Una de las anécdotas más emocionantes que dejó el sorteo de Navidad fue la de un grupo de amigos que fueron a comer el fin de semana a este sitio, y salieron sin saberlo, con un boleto que resultaría posteriormente premiado con 400.000 euros. «Después de comer, Basilio nos regaló el último décimo que le quedaba de este número», contaba uno de los integrantes de la pandilla, conocida ya como «Los Tristes». De esta forma, el trabajador mejoró un poco más la vida de este grupo de amigos que se conocieron en el colegio y la universidad, y que todos los años se reúnen en la previa de Navidad en el ya famoso local.

El bar vendió un total de 50 boletos y regalo 10 décimos de «El Gordo» a empleados y clientes. Aunque no es mucho dinero debido a que tienen que repartirlo entre los 15 integrantes del grupo, los agraciados detallaron que algo harían y que se «pulirían» el dinero. Los aledaños del «bar Pepe» también albergaron instantes románticos y para el recuerdo, como fue la pedida de matrimonio de una chica a su novio, a través del móvil, después de enterarse que les había tocado el primer premio de la Lotería de Navidad.

Unas cuantas calles más abajo, otro grupo de amigos de San Vicente, que habían jugado al número agraciado, también expresaron su alegría a las puertas de la administración número 1 de la localidad, en la calle Manuel de Falla. Indicaban los afortunados que un integrante del grupo decidió comprar el 26.590 y repartirlo entre una veintena de colegas. «No me lo creía, me han despertado con un montón de llamadas para ir a celebrarlo», decía Cristina, una de las agraciadas con este premio. Explicaban varios chicos que tocaban a unos 13 mil euros «por cabeza», pero aún así estaban muy contentos.

Los festejos comenzaron bien pronto, pocos minutos después de que saliera «el Gordo» a los ocho minutos de empezar el sorteo extraordinario. Otro de los que pueden saborear parte de este premio es Alberto Aracil, un camarero que trabaja en un bar justo al lado del establecimiento de loterías. «Llevo medio décimo, no voy a dejar tirado al jefe pero este dinero es para tapar agujeros y para irme de borrachera», decía el trabajador. Mismo discurso el que transmitió otro hombre agraciado que había comprado un décimo después de adquirirlo «muchas navidades». «Cuando he oído el 26... he dicho pues me ha tocado», rezaba Juanjo, quien mostraba su boleto emocionado a los medios de comunicación y a los vecinos asistentes a la celebración.

En total las administraciones 1 y 2 de San Vicente repartieron un total de 80 millones de euros en 20 series. Juan Lillo, lotero del Mercado Central de la localidad, se mostraba ilusionado por «haber repartido 4 millones de euros» y explicaba que era un número reservado para los abonados y usuarios que frecuentaban el establecimiento. A media mañana, Juan reabría su punto de venta a la espera que de alguno de los agraciados llegase. Mientras, el jolgorio se cobijaba en la administración de Manuel Soto, la número 1. El gerente indicaba que el 26.590 era un número que se llevaron vecinos que compran siempre este décimo en Navidad. Esta administración ya es conocido en todo el municipio por repartir más premios en el sorteo extraordinario de Navidad en ocasiones anteriores y es de las más frecuentadas. «Estamos muy contentos, entregar premios siempre es especial y más cuando se trata de El Gordo». Otra mujer, que llegó más tarde al local con su boleto premiado, decía que lo había sacado por ventanilla y que «nunca te esperas lo que supone hasta que te toca». El día 22 de diciembre de 2019 será muy recordado en la localidad. Más de 80 millones de euros repartidos en cinco calles de San Vicente.

