El PSOE de El Campello acuerda una ejecutiva local dirigida por Javier Salinas y sin el portavoz municipal

El PSOE de El Campello deja atrás la gestora constituida en primavera, y ya veremos si también la crisis abierta desde entonces. La asamblea respaldó el pasado lunes con una participación de solo del 53% una lista de integración para formar la ejecutiva local, con Javier Salinas como secretario general, y donde no figura el portavoz municipal y alcaldable en las pasadas elecciones, Vicent Vaello. Hace dos meses ambos lideraron sendas listas que quedaron empatadas en la votación de la asamblea, lo que evidenció aún más la fractura interna.

De esta forma el PSOE espera zanjar la crisis abierta en su seno a las puertas de los comicios municipales, cuando renunció a la lista electoral su alcaldable Pere Lluís Gomis, al serles impuestos varios nombres en su lista, entre ellos Vaello. Ello provocó a su vez la renuncia de la mayor parte de sus integrantes, así como la mayoría de la ejecutiva local que dirigía Vaello, que finalmente fue el candidato a la Alcaldía. Esto obligó a la constitución de una gestora que ahora cesa con el nombramiento de Salinas. Pero lo cierto es que en la elección del lunes solo votó el 53% de los militantes, cuando hace dos meses participó el 89%. Y la lista de Salinas fue respaldada por el 80% de los sufragios, con un 20% de abstenciones.

El nuevo secretario explicó ayer que «gracias al talante y nuestra apuesta por el diálogo y generosidad a la que nunca renunciamos, hemos conseguido una lista de integración por el bien del partido». Y agregó que «la lista se compone de la gente que ha querido apostar por un proyecto de futuro y de integración sin ningún tipo de veto».

Y Vaello declaró que «siempre he estado donde mi partido me ha necesitado y era necesario desbloquear la situación. Hemos sido capaces de consensuar una nueva ejecutiva en la que he decidido no estar y agradezco a nuestro secretario general que reconozca mi generosidad y a la vez le deseo mucho acierto en esta nueva etapa. Ahora toca seguir trabajando para El Campello desde el grupo municipal con el inestimable apoyo de nuestra ejecutiva».