Deficiencias en la documentación obligan a El Campello a repetir el pleno de presupuestos

El Ayuntamiento de El Campello ha aceptado las alegaciones de Compromís y Podemos y ha anulado el pleno celebrado el pasado 7 de noviembre en el que se aprobaron provisionalmente los presupuestos para 2020. El motivo es que la oposición no contaba con toda la documentación en el momento en el que se convocó la sesión plenaria extraordinaria, tal y como establece la legislación, según han informado fuentes municipales.

De esta forma, el próximo jueves se volverá a celebrar la comisión informativa y el lunes 23 de diciembre tendrá lugar el pleno, lo que volverá a abrir un periodo para la presentación de alegaciones que culminará en otro pleno para su aprobación definitiva, eso ya en 2020. En la sesión anulada las cuentas salieron adelante con los votos del equipo de gobierno que forman PP, Cs y Vox, y el rechazo del resto de grupos.

De esta forma las cuentas, las primeras desde 2014, cuando se aprobaron los últimos presupuestos, no podrán estar vigentes ya el 1 de enero.

El motivo es las alegaciones que han sido aceptadas es que la oposición no tuvo acceso a toda la documentación en los plazos establecidos, ya que no estaba completa cuando se convocó el pleno y después se incorporó el resto de la información.



Reacciones

El portavoz de Compromís, Benjamí Soler, ha explicado hoy que "con esta situación se ha vuelto a manifestar la falta de proyecto de este equipo de gobierno que va a salto de mata sin tan siquiera detenerse a mirar si los trámites y la documentación está en orden. No nos tuvieron en cuenta, no existió negociación alguna y finalmente no presentaron un presupuesto, presentaron un conjunto de números vacíos aprovechado la mayoría de la vergüenza que les proporciona Vox. Ya que no nos permiten analizar el fondo, no nos dejan otra que analizar la forma y ahora tenemos que volver a repetir el pleno de presupuestos para arreglar la chapuza inicial".

Por su parte el portavoz de Podemos, Eric Quiles, ha manifestado que "mucha prisa y poco diálogo por parte de PP, Ciudadanos y Vox. Ese podría ser el resumen de porque un 23 de diciembre convocan un pleno extraordinario para volver a aprobar inicialmente los presupuestos de 2020, cuando estos se habían aprobado el pasado 7 de noviembre.

Desde Podemos advertimos que no se podía aprobar un presupuesto sin negociación previa, marcando plazos sobre la marcha, y facilitando la información de la manera en que lo ha hecho este equipo de gobierno".

Quiles ha recordado que "durante el plazo de exposición al público del presupuesto municipal, se presentaron diferentes alegaciones, entre ellas la realizada por Podemos El Campello. En dicho recurso se alegaba la existencia de un vicio procedimental en la tramitación del expediente del Presupuesto Municipal 2020, aprobado por acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2019. En concreto, afirmabamos que en el momento de la convocatoria del pleno, no se disponía de la documentación que se iba a aprobar, convocándose una comisión informativa extraordinaria y urgente para el mismo día, minutos antes del pleno. Entendimos que esto vulneraba el art. 23 de la Constitución, puesto que priva a los concejales de poder preparar los debates con tiempo y decidir su voto. Ante esta alegación, a PP, Ciudadanos y Vox no les ha quedado más remedio que dar marcha atrás, estimando las alegaciones presentadas por Podem, dejando sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de fecha 7 de noviembre de 2019".

Y ha agregado que "no puede ser que en el siglo XXI, el Partido Popular y sus socios de gobierno, que hablaban hace tan solo unos meses sobre la importancia del diálogo y de gobernar, no solo para las personas que nos votan, sino para todas las personas de El Campello, afirme que estos presupuestos son los que son, y son innegociables.

Además desde Podemos El Campello estamos preparando nuevas enmiendas a los presupuestos, que esperemos, este equipo de gobierno se digne a debatir".



Alegaciones

La edil de Compromís Adriana Paredes explicó en su día que "el pasado 4 de noviembre recibí la notificación de la convocatoria del pleno extraordinario para el día 7 de noviembre. El asunto a tratar era la aprobación del presupuesto municipal para 2020. El 5 de noviembre se informa a los regidores que a causa de un retraso en la mesa de negociación que se celebró después de haber convocado la comisión informativa, habían quedado fuera del expediente de documentación para el pleno los anexos de plantilla de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo que pasaron por la Mesa General de Negociación y que se iba a convocar una comisión extraordinaria media hora antes del pleno extraordinario de presupuestos, para incluir esta documentación. Por tanto, la documentación para el pleno de presupuestos estuvo completa menos de 24 horas antes del pleno para aprobarla".

La edil recuerda que según la Ley de Bases de Régimen Local "la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que hayan servido de base para el debate, en su caso, votación, tendrán que estar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la Corporación".

Por ello, no habiendo podido acceder a la documentación total del pleno dentro del plazo y la forma legalmente establecida, el único punto del orden del día, la aprobación del presupuesto no debería haberse debatido y votado", por lo que pidió a la secretaría del Ayuntamiento su anulación por "irregularidades en el trámite".

Por su parte Podemos El Campello explicó que la presentación del recurso se debió a la "privación de la información a los concejales para poder preparar el debate con tiempo y decidir el voto. El equipo de gobierno formado por PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox nos prometió, en septiembre, que los presupuestos estaban en marcha, y que nos darían la información con tiempo. Esa información fue llegando a cuentagotas desde casi mediados de octubre".

Su edil Eric Quiles manifestó que "lo que debe entender un equipo de gobierno es, que la oposición no puede debatir en su foro interno su posicionamiento, cuando se da un documento sin ningún orden con las diferentes partidas presupuestarias. Sin aportar nada más, ni las partidas por capítulos, ni la liquidación del ejercicio 2018, ni modificaciones que se aprobaron en una comisión extraordinaria y urgente el mismo día del pleno, unos minutos antes. Todo por hacerlo deprisa y corriendo, sin permitir ningún tipo de debate, y forzando a la oposición, a deliberar el voto, sin tener toda la información a su disposición".

Podemos señaló que "esta no es la forma de hacer las cosas, ni tampoco aquello que nos prometieron el día de la formación de gobierno, en la que hablaban de diálogo y consenso. Por ello Podemos El Campello se ve en la obligación de presentar las siguientes alegaciones a los presupuestos 2020: En el momento de la convocatoria del pleno, no disponíamos de toda la documentación que se iba a aprobar en dicho pleno. Convocándose una comisión extraordinaria urgente para el mismo día del pleno minutos antes. Por ello entendemos que vulnera el art. 23 CE puesto que se priva a los concejales de poder preparar los debates con tiempo y decidir su voto (STSJ comunidad Valenciana 30 septiembre de 2005 JUR 2006, 2615). Además entendemos que unos presupuestos no debe de llevarse a cabo a través de convocatorias extraordinarias ni urgentes de plenos y comisiones, basándonos en sentencias como: STSJ Madrid 12 de noviembre de 2009 y STSJ Comunidad Valenciana de 13 de mayo 2015".