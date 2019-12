La plantilla de limpieza de colegios en Mutxamel denuncia retrasos en las nóminas

La plantilla de la empresa Netalia, encargada de la limpieza de los colegios de Mutxamel, denuncia numerosos retrasos en el cobro de las mensualidades. Las trabajadoras aún no han cobrado la nómina del mes de noviembre y se muestran «muy preocupadas» ante la posibilidad de que no reciban en tiempo y forma la paga extra de Navidad. «No es la primera vez que ocurre esta situación con la empresa pero no podemos seguir así, queremos soluciones», afirma una de las damnificadas.

El Ayuntamiento considera que «no se trata de impagos» sino de retrasos y asegura que «están encima de la contrata para que pague»; mientras fuentes de la empresa culpan a la Generalitat por provocar esta situación debido a la deuda tan elevada de la administración con la mercantil. Así, el panorama para las trabajadoras empieza a ser «desesperante». Las damnificadas detallan que la empresa les adeuda la nómina de noviembre y que los atrasos en los pagos suelen ser «una constante» durante los últimos meses. «Por convenio, deberíamos haber cobrado el día 7, pero llevamos tiempo sufriendo este problema porque la empresa paga tarde y mal», señala una trabajadora. El grueso de la plantilla tiene entre 40 y 50 años y cobra entre 700 y 900 euros. «Muchas necesitamos el sueldo para nuestra casa, y más en estas fechas, se hace muy cuesta arriba estar sin cobrar», lamentan varias afectadas.

Por todo ello, han acudido al Ayuntamiento. El problema afecta a una veintena de empleadas que también denuncian falta de material para trabajar y unas condiciones «más que precarias» por parte de la mercantil. «Muchas nos estamos gastando parte del sueldo en pagar los intereses de las letras», detallan. Las afectadas indican que los numerosos retrasos ocurridos en los últimos meses han provocado que las familias tengan que aplazar otros pagos y cancelar gastos, algo que no sienta nada bien por estas fechas. «A ver cómo le digo a mis hijos que quizá no haya regalos en Navidad», advierte una trabajadora. El Ayuntamiento admite dicha problemática pero incide en que se trata de «retrasos» y no de «impagos». Asegura el edil de Servicios y Mantenimiento, Rafael Pastor (PP), que el ejecutivo local «está encima de la mercantil para que efectúe los pagos», mientras vaticina que las trabajadoras «no tendrán problemas con la paga extra». La empresa, por otro lado, señala directamente a la Generalitat como «principal responsable» de la falta de liquidez que asola al negocio por la «elevada» deuda que arrastra del Consell.