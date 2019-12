Las Hogueras de San Vicente suspenden el XXIII concurso de Villancicos del domingo

No habrá edición XXIII del Concurso de Villancicos que anualmente celebran las Hogueras de San Vicente del Raspeig. Por primera vez se suspende el acto porque cuatro de las siete comisiones fogueriles han mostrado su disconformidad con la decisión de que se pague una entrada de 2 euros.

El evento estaba previsto para este domingo 15 de diciembre a las 11 de la mañana en el Auditorio del Centro Social. Finalmente ayer se tomó la decisión de que no se celebre. El nuevo delegado de Comunicación de la Federación de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig, Daniel Palenque, explica que "la decisión de que no haya concurso la han tomado las tres hogueras que sí quería participar. Han considerado que no merecía la pena. Nosotros desde la Federación íbamos a seguir adelante".

Palenque explica que la decisión de cobrar los 2 euros de entrada se aprobó en una asamblea en la que participaron todas las comisiones y asegura sentirse sorprendido que a escasos días de la celebración se haya producido este revuelo. Señala que todas sabían de la decisión y señala que la decisión de cobrar se debe a la necesidad de la Federación de pagar la deuda que arrastra de la anterior directiva, que ascendía a 15.000 euros.

"Necesitamos solucionar la situación y solo lo podemos solucionar con aportes económicos. Lo raro ha sido que una decisión conocida se haya venido abajo en cuatro días". El delegado de Comunicación y Promoción de Fiestas confía en la reducción de la deuda y relata que en los presupuestos de este año "se va a rebajar mucho".

La Federación de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig que preside Francisco Flores ha llevado a cabo cambios en algunos de los puestos de la junta directiva en los últimos meses. A Daniel Palenque como vicepresidente le acompañan también Jorge Granja. Anbel Villegas es la tesorera y Asunción Gómez la delegada de Bellezas.