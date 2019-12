Compromís y Podemos piden anular el pleno donde se aprobaron los presupuestos

Compromís y Podemos de El Campello han presentando sendos recursos de reposición en los que reclaman la anulación del pleno extraordinario en el que se aprobaron provisionalmente los presupuestos para 2020. El motivo es que consideran que no tuvieron acceso a toda la documentación en los plazos establecidos, por lo que exigen su anulación al no haber podido contar con toda la información al respecto

La edil de Compromís Adriana Paredes explica en el recurso que "el pasado 4 de noviembre recibí la notificación de la convocatoria del pleno extraordinario para el día 7 de noviembre. El asunto a tratar era la aprobación del presupuesto municipal para 2020. El 5 de noviembre se informa a los regidores que a causa de un retraso en la mesa de negociación que se celebró después de haber convocado la comisión informativa, habían quedado fuera del expediente de documentación para el pleno los anexos de plantilla de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo que pasaron por la Mesa General de Negociación y que se iba a convocar una comisión extraordinaria media hora antes del pleno extraordinario de presupuestos, para incluir esta documentación. Por tanto, la documentación para el pleno de presupuestos estuvo completa menos de 24 horas antes del pleno para aprobarla".

La edil recuerda que según la Ley de Bases de Régimen Local "la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que hayan servido de base para el debate, en su caso, votación, tendrán que estar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la Corporación".

Por ello, no habiendo podido acceder a la documentación total del pleno dentro del plazo y la forma legalmente establecida, el único punto del orden del día, la aprobación del presupuesto no debería haberse debatido y votado". por lo que pide a la secretaría del Ayuntamiento su anulación por "irregularidades en el trámite".

Por su parte Podemos El Campello explica que la presentación del recurso se debe a la "privación de la información a los concejales para poder preparar el debate con tiempo y decidir el voto. El equipo de gobierno formado por PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox nos prometió, en septiembre, que los presupuestos estaban en marcha, y que nos darían la información con tiempo. Esa información fue llegando a cuentagotas desde casi mediados de octubre".

Su edil Eric Quiles manifiesta que "lo que debe entender un equipo de gobierno es, que la oposición no puede debatir en su foro interno su posicionamiento, cuando se da un documento sin ningún orden con las diferentes partidas presupuestarias. Sin aportar nada más, ni las partidas por capítulos, ni la liquidación del ejercicio 2018, ni modificaciones que se aprobaron en una comisión extraordinaria y urgente el mismo día del pleno, unos minutos antes. Todo por hacerlo deprisa y corriendo, sin permitir ningún tipo de debate, y forzando a la oposición, a deliberar el voto, sin tener toda la información a su disposición".

Podemos señala que "esta no es la forma de hacer las cosas, ni tampoco aquello que nos prometieron el día de la formación de gobierno, en la que hablaban de diálogo y consenso. Por ello Podemos El Campello se ve en la obligación de presentar las siguientes alegaciones a los presupuestos 2020: En el momento de la convocatoria del pleno, no disponíamos de toda la documentación que se iba a aprobar en dicho pleno. Convocándose una comisión extraordinaria urgente para el mismo día del pleno minutos antes. Por ello entendemos que vulnera el art. 23 CE puesto que se priva a los concejales de poder preparar los debates con tiempo y decidir su voto (STSJ comunidad Valenciana 30 septiembre de 2005 JUR 2006, 2615). Además entendemos que unos presupuestos no debe de llevarse a cabo a través de convocatorias extraordinarias ni urgentes de plenos y comisiones, basándonos en sentencias como: STSJ Madrid 12 de noviembre de 2009 y STSJ Comunidad Valenciana de 13 de mayo 2015".