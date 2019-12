El presidente de los heladeros toma las riendas de la asociación europea

El presidente de los heladeros artesanos de España toma las riendas de la asociación europea de su sector. Miquel Marco, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros (Anhcea), ha sido elegido por unanimidad como presidente de la Confederación de Asociaciones de Heladeros Artesanos de la Comunidad Europea (Artglace). Este nombramiento, que es rotatorio cada dos años entre las ocho asociaciones que forman la federación, comporta que la sede operativa de la entidad se traslade de Italia a Xixona, a las instalaciones de Anhcea.

La elección se ha realizado durante la 60 edición de la Mostra Internacional del Helado Artesano en Longarone (Italia), en la que se ha celebrado la asamblea anual de la federación europea. Y de esta forma Marco, que tiene una heladería en Dénia y desde 2017 preside Anhcea, sustituye en el cargo a Filippo Bano. Se trata del tercer presidente que España tiene en esta asociación europea, después de los mandatos de su antecesores en Anhcea José Manuel Miquel y José Luis Gisbert, este último actual presidente de IFA, que presidió Artglace hace 12 años.

Marco, en declaraciones a INFORMACIÓN, destaca que "es muy importante estar en la presidencia de Artglace, ya que aunque estamos al tanto de las negociaciones y de todo lo que allí se trata, no es lo mismo el hecho de ostentar la presidencia. Hay que unificar criterios a nivel europeo, como estamos haciendo a nivel nacional, y nuestro objetivo es seguir luchando para la promoción del helado artesano y la defensa de una diferenciación clara entre el helado artesano y el industrial. Es importante actuar de una forma conjunta y buscando el beneficio de todas las asociaciones, no solo de una. La promoción del helado artesano por ejemplo no se puede limitar a Italia, tiene que ser conjunta". Y agregó que su proyecto es "consolidar la imagen común que se tiene de la heladería en toda Europa para que todos defendamos unos mismos valores y tengamos una misma voz"

En la asamblea también se aprobó que la sede legal de Artglace pase de París a Longarone (Italia), junto con el cambio de la sede operativa a Xixona, y el sabor del helado que representará a la confederación y que este próximo año ha designado la asociación de heladeros holandeses será el "helado de yoghourt con variegato de fresa".