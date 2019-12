San Vicente contratará a 30 personas de menos de 25 años a través de un taller de empleo europeo

El Ayuntamiento de San Vicente va a contratar a 30 personas desempleadas mayores de 25 años a través de un taller de empleo subvencionado por el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) con 696.164 euros. Esta contratación se realizará antes de que finalice este año 2019.

Como requisito, las personas interesadas deben estar inscritas en la oficina Labora, como organismo que realiza la preselección y deben cumplir los requisitos de la convocatoria. Las personas contratadas recibirán formación durante un año con el salario mínimo interprofesional.

Van a contratarse a 10 alumnos-trabajadores para el curso Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y Pintura Industrial; otros 10 para el de Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes; y 10 más para el de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Además, se incorporará a un director-profesor de apoyo, a tres profesores y a un auxiliar administrativo. A todos se les hará un contrato por 12 meses, a jornada completa.

Para el concejal de Empleo, Alberto Beviá, el objetivo de estas contrataciones cumple una triple función: de un lado saca del desempleo a estas personas; de otro les brinda la oportunidad de formarse en una profesión para que, una vez concluido su contrato con el Ayuntamiento, tengan una cualificación que les permita acceder con más facilidad al mercado laboral; y además el alumnado realizará obras o servicios de interés general y social para el municipio.

"Desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local vamos a poner todo nuestro empeño para que estos desempleado/as dispongan de una buena formación que luego puedan aprovechar para su inserción laboral".



En total, en este taller llamado Empleo Direct VIII, se impartirán durante el año un total de 1.920 horas de formación en alternancia con el trabajo o la práctica profesional.



En concreto, los alumnos-trabajadores van a desempeñar su función en la instalación y mantenimiento de nuevos espacios verdes, en trabajos de reproducción en viveros y posterior plantado en el parque Lo Torrent y avenida Almàssera; en actividades de revestimiento y puntura de colegios públicos y otras dependencias municipales, y en la atención sociosanitaria en varios centros.



Demora en la publicación

Aspirantes a formar parte de este plan de empleo han mostrado su malestar porque su publicación en la web municipal se ha demorado y han perdido dos de los cinco días que tienen quienes quieren optar a uno de los puestos ofertados, al no haberse publicado.

"Los programas taller de empleo subvencionados por el Fondo Social europeo de la Comunidad Valenciana han enviado la resolución de adjudicación el lunes 25 de noviembre a todos los ayuntamientos a los que se les ha concedido. Y todos los ayuntamientos han colgado las bases para el proceso de selección del equipo y alumnos en plazo y forma en sus webs, excepto el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig", criticaba una aspirante lamentando que el jueves 28 aún no se había publicado.

Explica que el 27 de noviembre se abrió el plazo de presentación de solicitudes hasta el 3 de diciembre, 5 días hábiles. "plazo que ha incumplido San Vicente por no colgar las bases". La denunciante lamenta la pérdida de dos días "las personas que nos queremos presentar no sabemos si podemos hacerlo o no, porque no sabemos si reunimos los requisitos del puesto al que optamos por no estar colgadas las bases".

Desde el área de Empleo reconocen el problema y explican que las bases ya se encuentran colgadas. Atribuyen el retraso a que el decreto se firmó con retraso y que las bases pueden ser consultadas ya.