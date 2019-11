San Vicente propone eliminar los manifiestos y colocar una pancarta contra la violencia machista

San Vicente del Raspeig se ha volcado con la celebración de actos para conmemorar el 25N, el Día Internacional por la Eliminación de las violencias hacia las mujeres. Durante toda la semana se han celebrado mesas de debate sectoriales y mañana sábado se realizan varias actividades y una performance.

A su vez, los partidos aprovecharán el pleno de noviembre para presentar mociones relacionadas con el 25N. En concreto se presentan tres, del equipo de gobierno (PSOE-EU), de Ciudadanos (Cs) y de Compromís.

El equipo de gobierno propone un cambio con el que, advierte, se va a recordar durante todo el año a las víctimas de asesinatos machistas. En su moción plantea sustituir las lecturas de manifiesto con motivo de los asesinatos machistas que habitualmente se realizan a las puertas del Ayuntamiento, por una pancarta que recuerde a todas las víctimas todos los días.



La pancarta estará expuesta en el balcón del consistorio y en un lado se pondrá la cifra de mujeres que han muerto por violencia machista.Se incluirá un crespón negro por cada mujer asesinada. En la parte central, habrá una frase que será elegida de entre todas las que han sido presentadas para la exposición de citas en las que, entre otros, han participado alumnos de los IES, denominada'Marea de frases violetas'.



"Desde el equipo de gobierno proponemos esta medida porque realmente no podemos quedarnos solo en la superficie leyendo un manifiesto cada vez que haya un asesinato, porque la falta de respeto no es no leerlo es no proponer nada más que la lectura de un manifiesto", ha expresado la concejal de Igualdad, la socialista, Isabel Candela. Además, ha afirmado que "sustituir esta lectura por una pancarta donde cada asesinato se vea representado es lo que de verdad hace visible esta lacra social no solo un día sino todos".



Para la concejala de Cultura y Memoria Histórica de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, el formato que emplea el Ayuntamiento para condenar la violencia machista cada vez que se produce un asesinato "es mejorable y creemos que el sistema propuesto de la pancarta puede ser más visible y, por tanto, contribuir con mayor eficacia en la lucha contra esta emergencia social. La sociedad está impregnada de una cultura machista en todos los ámbitos y nuestro Ayuntamiento está obligado a tomar medidas efectivas y transversales contra el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios".



Propone en esta moción leer, cinco minutos antes de que comience cada pleno y hacer público a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, el nombre de las mujeres que hayan sido asesinadas en ese mes.

Moción Ciudadanos

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos exige en una moción que se cumplan todos los acuerdos en materia de prevención y erradicación de la violencia de género que se han aprobado en los últimos cuatro años en San Vicente del Raspeig. La concejala de Cs Mariela Torregrosa ha explicado que "el objetivo es que las medidas que están aprobadas no queden en papel mojado y que se adquiera un compromiso real, ya que muchas no se han realizado".

Torregrosa ha afirmado que "con esta moción queremos dejar clara, una vez más, nuestra absoluta repulsa a la violencia de género, que se ha cobrado la vida de 51 mujeres en lo que llevamos de año, pero también exigir que se materialicen todas las acciones que el Ayuntamiento se ha comprometido a llevar a cabo en el ámbito local, a través de diferentes mociones que se han ido aprobado en los últimos años".



La propuesta de Cs se concreta en la elaboración por parte del equipo de Gobierno de un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de todos los acuerdos que se han aprobado en pleno durante la pasada legislatura en materia de violencia de género. Además, se solicita establecer un plan de actuación y un calendario de ejecución de las medidas que ya están aprobadas y que aún no se han materializado, además de condenar cualquier manifestación de violencia, y particularmente contra las mujeres y sus hijos menores.



La edil de Cs ha explicado que "el Ayuntamiento ha aprobado en los últimos años un amplio paquete de medidas concretas para prevenir y tratar de erradicar la violencia de género, muchas de las cuales no se están aplicando, por lo que entendemos que es hora de evaluar en qué situación estamos, qué acciones faltan por realizar y fijar un calendario de actuación para que este asunto no quede en una mera declaración de intenciones".



Cs ha recordado que entre las medidas ya aprobadas destaca realizar campañas permanentes de concienciación y sensibilización social, señalizar en los accesos a San Vicente la declaración de municipio libre de agresiones sexistas, elaborar un manual de uso del lenguaje no sexista, crear un Protocolo de Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres o un Pacto Ciudadano al que se adhieran asociaciones, colectivos y centros educativos.

Moción Compromís

Mientras que el grupo municipal de Compromís apela a la unidad de acción contra las violencias machistas. "A fecha de hoy son 51 las mujeres asesinadas. También es una realidad terrible el maltrato psicológico y económico sobre la base de desigualdad de hombres que mantienen una relación de superioridad sobre la mujer y la materializan con el terror", advierte el portavoz, Ramon Leyda.

El edil señala que "ante la dificultad de presentar por primera vez una Declaración Institucional firmada por todos los grupos municipales por la negativa de VOX a apoyar estas iniciativas en diferentes municipios, compartirá una moción con una vocación inequívoca de unir trabajo, esfuerzo y voluntades contra una lacra social como es la violencia contra las mujeres que no debe permanecer en el olvido ni un solo día".

Las cifras



Desde el Ayuntamiento apuntan que en este mes de noviembre ya han sido asesinadas más mujeres por su pareja o expareja que en todo el año pasado y desde la sentencia de la manada de 2016 ha habido 147 violaciones múltiples en el país. Los datos continúan siendo desoladores: