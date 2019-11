Mujer y Deporte en el segundo debate del 25N en San Vicente

Mujer y Deporte ha centrado hoy el segundo de los debates municipales organizados con motivo del 25N en San Vicente del Raspeig. Diferentes personas del municipio pertenecientes a clubes, entidades, así como deportistas han mostrado su punto de vista sobre la mujer y el mundo del deporte.

La diferenciación de los premios por sexos en las competiciones; la falta de oportunidades de promoción de la mujer; los medios de comunicación y su papel en el fomento del deporte femenino; la paridad en la selección de órganos dentro de entidades o federaciones; la discriminación existente hacia las árbitros; cómo desde la administración pública se puede ayudar a potenciar el deporte femenino; la igualdad dentro del material deportivo; o la educación y el deporte, son algunos de los temas que se han tratado.



La mesa de debate la ha presidido la concejal de Igualdad, Isabel Candela; el concejal de Deportes y moderador, José Luis Lorenzo; el edil de Seguridad y Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz; y la árbitro y ciclista, Mercedes Mercader.



Este encuentro ha arrancado con las palabras de la edil de Igualdad. "Hoy contamos con una variedad de deportes a través de los cuáles vamos a debatir sobre si realmente están habiendo cambios en el tratamiento de las mujeres en el mundo del deporte", adelantaba.



El concejal de Deportes ha destacado importancia que en las últimas décadas ha cobrado la mujer en este ámbito.

"Cuando hace años comencé a hacer deporte, la mujer no estaba arraigada, no había secciones femeninas en los clubes, no tenían apenas protagonismo. Ahora, aunque todavía nos queda mucho por recorrer, todo esto ha cambiado y todos los deportes empiezan a tener secciones masculinas y femeninas, cada vez son menos las barreras de género que se encuentran", ha subrayado.



Los temas de debate ha surgido con las experiencias personales que han ido exponiendo los asistentes.



Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que los cambios han de comenzar desde el deporte base, con la coeducación en igualdad entre niños y niñas. Paralelamente, debería ir acompañado de fórmulas que potencien y den mayor visibilidad a la labor que llevan a cabo las deportistas del mismo modo que se hace con los hombres.



Asistentes

En la mesa de hoy han participado el club Rítmica San Vicente, representado por su vocal Laura Vallejos y Elena Ureña; la miembro de la junta directiva del CP Patín Raspeig, Mayte Mercader; la profesora de educación física del IES San Vicente y juez internacional de Taekwondo, Ana López; el presidente del CD Adesavi, Enrique García y la jugadora, Noelia Selva.



También han estado presentes el edil de Hacienda, Guillermo García; la concejala de Cultura, Raquel Rodríguez; y los concejales Sara Colomer y Ricardo Bernabéu; el coordinador municipal de Deportes y atleta olímpico, Domingo Ramón; la Guardia Civil, Marián Alonso; diferentes trabajadores municipales del área de Bienestar Social; y Verónica García.





Diversidad Funcional

Los debates continúan mañana miércoles, 20 de noviembre. En esta ocasión estará dedicado a la mujer y la diversidad funcional. Comenzará a las 10 horas y se celebrará en la sala de exposiciones situada en los bajos del Ayuntamiento. Se trata de un encuentro abierto a todos los vecinos y participativo.