Violencia de género, cultura y fiesta, a debate en San Vicente

La mujer y la violencia de género desde diferentes perspectivas se dan cita esta semana en San Vicente del Raspeig donde hoy se ha abierto la primera mesa de debate dentro del ciclo 25N. La violencia de género desde la perspectiva de la cultura y la fiesta han sido las temáticas que han centrado el debate que ha suscitado gran interés.

El municipio ha iniciado la programación de actos haciendo un repaso de la violencia de género desde la perspectiva de la cultura y la fiesta.



"Me gustaría pensar, que, en un futuro no muy lejano, este día será una fecha donde no solo se haya logrado la concienciación del problema, sino que, en la práctica, las leyes serán más justas y los asesinatos habrán descendido. Para ello, para concienciar, durante los próximos cinco días se abordará el problema de la violencia de género desde diferentes áreas y con una gran variedad de puntos de vista". Eran las palabras con las que el alcalde, Jesús Villar, realizaba la apertura oficial.



Seguidamente, la concejal de Fiestas y moderadora, Asun París, ha presentado a los componentes de la mesa: Raquel Rodríguez, concejala de Cultura y Memoria Histórica; Loles Miquel, educadora social y vocal de la directiva de educadores sociales de Alicante; Antonio Ricarte, componente de la Comisión Municipal de Fiestas; y María Eugenia Grané, jefa de la sección de Igualdad.

La invisibilidad de las mujeres en la cultura y las artes a lo largo de la historia; los mitos y estereotipos del rol de la mujer en el cine, teatro y la música; los puntos violetas; la música actual y sus letras; las agresiones y los abusos sexuales que se producen durante las fiestas; y las medidas preventivas y de sensibilización que deben de atajar todas estas cuestiones han sido los temas que han centrado el debate.



La edil de Cultura, Raquel Rodríguez, ha explicado como en la historia de las artes las mujeres han estado más limitadas por su condición de género. Por tanto, su trabajo ha quedado invisibilizado. "Las mujeres han sido siempre silenciadas culturalmente quedando relegado su trabajo a los márgenes de los libros de texto". "En la actualidad se ha de trabajar para dar voz aquellas que en su día no la tuvieron".



"Los diferentes colectivos debemos de combatir, aportando nuestro granito de arena para eliminar la violencia de género. Hemos de educar a nuestros jóvenes a que se valoren y respeten entre ellos para evitar situaciones de agresión y abuso en el ámbito festivo", añadía edil de Fiestas, Asun París.



Por su parte, el componente de la Comisión Municipal de Fiestas, Antonio Ricarte, ha puesto el acento sobre la educación en las primeras etapas en materia de igualdad, así como en la educación en resolución de conflictos.



"Aunque en la actualidad se están produciendo muchos cambios, hemos de continuar trabajando", ha explicado la educadora, Loles Miquel. "La sororidad y trabajar poco a poco los pequeños problemas de discriminación para finalmente eliminar el grande hará que todo cambie", ha subrayado.



La concejal de Igualdad, Isabel Candela, ha destacado que "a lo largo del debate han surgido temas y propuestas muy interesantes que desde nuestra área las estudiaremos para poderlas llevar a cabo". Todos han agradecido a las entidades culturales y festeras su asistencia y participación en el debate.



Asistentes



Más de una veintena de personas de distintos ámbitos del tejido social sanvicentero han asistido a este primer debate.



Desde el mundo de la fiesta han participado la reina de la Fiestas, Marta Toledo; la Bellea del Foc, María Sanz, y sus Damas, Melani Rodríguez y Alba Ricardo; la secretaría de la Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas, Ruth Céspedes; la presidenta de la Casa de Andalucía 'Antonio Machado', Toñi Pulido, y la miembro Ofre Díaz; y la vicepresidenta de la Junta Mayor de Hermandades, Dolores Huertas, y la miembro, Mª Asunción Ramón.



Por otro lado, desde el ámbito de la cultura han asistido Fernando García y Moisés Calpena, de la asociación de Teatro Raspeig; María José Rodríguez, del Cercle d'Estudis Sequet Però Sanet; Álvaro López, componente de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente (OSASV); y Jovita Gómez, componente de la asociación lírico poética 'Mariano Pérez Picó'.



También han estado presentes la Guardia Civil, Marián Alonso; la presidenta de la Plataforma por la Igualdad Raspeig, Pepi Durán; diferentes trabajadores municipales del área de Bienestar Social; y los concejales José Rafael Pascual, Ricardo Bernabeu y Óscar Lillo; secretaria del área de fiestas y Cultura de la agrupación local del PP, Luisa Carretero; Cati López y Verónica García.





Deportes centra mañana el debate

El segundo de los debates será mañana martes, 19 de noviembre y estará dedicado al colectivo del Deporte. Comenzará a las 9 horas y se celebrará en la sala de exposiciones situada en los bajos del Ayuntamiento. Los debates son abiertos a los ciudadanos.