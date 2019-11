El Campello pone en marcha una campaña contra la violencia machista

"El Campello municipio igualitario", "Tira aquí el machismo" o "El Campello contra la violencia de género. ¡Basta Ya!", son las consignas sobre las que se han articulado todas las actividades proyectadas desde la concejalía de Igualdad, dirigida por Mercé Pairó (Cs), entre los días 20 a 21 de noviembre de 2019, en conmemoración al "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", que se celebra mundialmente el 25 de noviembre.

El Ayuntamiento ya ha iniciado la instalación de cartelería con este motivo por el municipio. Esta campaña es muy amplia y ocupa espacios públicos muy frecuentados por los ciudadanos para que su impacto visual sea lo más efectivo posible y llegue al máximo de población. De hecho, se han colocado 10 manos de tamaño 150x150x10cm, de PVC y de color violeta con el eslogan "El Campello contra la violencia de género. ¡Basta Ya!"

La concejal de Igualdad, junto a su equipo de técnicos municipales, presentó el pasado martes la campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía para conmemorar el 25 de noviembre, "Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer". "Nuestro objetivo es denunciar y comprometernos contra esta lacra social que tantas vidas de mujeres se está cobrando. Bajo el citado lema, queremos dejar patente la repulsa de El Campello ante cualquier forma de violencia que sufra una mujer tan sólo por el hecho de serlo", ha afirmado la concejal.

Las manos, insertadas en mupis o espacios publicitarios de las marquesinas, están ubicadas en zonas del municipio consideradas estratégicas. Concretamente se sitúan en la confluencia de la Avda. Jaime I con la Avda. d'Alacant (parada "Carabiners"), delante del CEIP Fabraquer, del colegio Pla de Barraques, del colegio Rafael Altamira y junto a la rotonda cercana al colegio El Vincle.

Además, en la Avda. de la Generalitat, a la altura de la plaza del Ayuntamiento; en la rotonda de la c/ San Bartolomé, que linda con la Avda. Furs, en el área de la oficina de correos de Coveta Fumà, en la zona de la "Penyeta", ya en la playa Carrerlamar, así como en la rotonda ubicada en la N-332 dirección a la urbanización "Alkabir".

Asimismo, la concejalía en su firme apuesta por "invadir los espacios públicos y aprovecharlos como zonas de concienciación para la ciudadanía" ha colocado pegatinas en las papeleras y contenedores de las vías públicas con el eslogan "Tira aquí el machismo", una manera simbólica de manifestar que hay que deshacerse del machismo porque la consecuencia más grave es la muerte de las mujeres.

Otra de las acciones llevadas a cabo, con la colaboración de la concejalía de Comercio, cuya titular es Mª Carmen Alemañ (PP), es la colocación de unos carteles en los comercios de El Campello que se han adherido a la campaña, con los tipos de violencia existentes: la física, la psicológica, la sexual y la económica-simbólica.



Programación

MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE

Conferencia de AFADACE sobre "Cómo detectar y abordar la violencia de género en personas mayores de 60 años". La charla se celebrará a las 18.00h, en el Centro Social "El Barranquet" y correrá a cargo de la psicóloga de AFADACE, Cintia Gosàlbez; la trabajadora social del Centro de Salud de El Campello, Teresa Juan y la responsable de la Unidad Viogen de la Policía Local de nuestro municipio, Silvia Gómez. Entrada gratuita.

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE

Gran marcha solidaria contra la violencia de género que partirá a las 19.00h, desde el ayuntamiento y recorrerá la Avda. de la Generalitat, Avda. de la Estación, C/ Valencia y Plza. de la Constitución, para finalizar en la Casa de Cultura, donde se celebrará un emotivo acto en conmemoración de las mujeres fallecidas durante este año a consecuencia de esta violencia.

A continuación, se proyectará un ciclo de cortos cuya temática y pretensión es la de concienciar a la sociedad de la triste realidad de muchas mujeres y del vacio que dejan las que ya no están: "El orden de las cosas", de los Hermanos Alenda; "No aguanto a tus padres", de Javier Cano; "Miente", de Isabel de Ocampo; "Recursos humanos", de Joan Álvarez; "Deazularrojo", de Ana Lorenz y "Libre Directo", de Bernabé Rico. La entrada será libre hasta completar el aforo.

SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE

En el Teatro-Auditorio Pedro Vaello, de la Casa de Cultura, a las 19.30h, tendrá lugar la representación de la obra "Dolores Valentina", de la creativa y escenógrafa Ana Aguilar y el director Ignacio Yueste. "La gran aventura de estar vivos y querer ser tan buena madre que se le olvida lo principal: respirar y reírse, reírse de ella misma, de sus dramas, miedos, manías, dichos y diretes que un día escuchó a su madre y que dijo que ella nunca repetiría". Precio: 5€. Tras la puesta en escena, coloquio con los creadores de la obra.

LUNES, 25 DE NOVIEMBRE

"Tacha la violencia". Se trata de un taller de prevención de violencia de género destinado a los alumnos de 1er curso de Bachillerato de los IES Enric Valor y Clot de l'Illot. La jornada se realizará entre las 10,00h -13.00h, en el salón de actos del Centro Social "El Barranquet".

Además, a las 19.00h, en el mismo lugar, se celebrará una "Merienda Igualitaria–Charla", bajo la leyenda "Tacha la violencia de género", a cargo de la técnica de Igualdad del ayuntamiento de El Campello Mª José García y Mª Félix Rodríguez de Faga (Federación Asociación Mujeres Gitanas de Alicante) con la pretensión de que sea un espacio de reflexión donde analizar y debatir sobre cuestiones de género. Entrada limitada a 50 personas en orden de llegada.