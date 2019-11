El Ayuntamiento declara desierta la licitación de la Cabalgata de Reyes

La gestión y organización de la Cabalgata de Reyes de Sant Joan d'Alacant de nuevo correrá a cargo de la concejalía de Fiestas. La Mesa de Contratación rechazó la única oferta que se había presentado a la licitación que recogía el servicio de realización de dicho evento por no ajustarse a los términos solicitados por el Ayuntamiento. Tal y como resaltó ayer el alcalde y edil de Fiestas, Jaime Albero (PSOE), al no haber ninguna empresa apta para hacerse cargo de la organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes, será la misma concejalía la que asuma su realización a través de la Junta de Penyas y Comisión de Fiestas. Esto supone un contratiempo para el primer edil socialista, quien había optado por ceder la gestión de los actos navideños a una empresa privada por primera vez, algo que ha resultado imposible. Según explicó Albero, la intención era «agilizar la gestión municipal» por recomendación de Intervención pero el órgano público concluyó en un informe que «el licitador presentado no acreditaba mediante la escritura de la sociedad ofrecida la capacidad para la realización del evento». Según detalla el documento, al que ha tenido acceso este medio, la sociedad tiene por objeto el alquiler de las embarcaciones de recreo. Ahora, la propia concejalía ya se ha puesto en marcha para tener todos los trámites atados para la celebración de la Cabalgata. «Vamos a utilizar todos los criterios que se siguieron el año pasado», indicaba el alcalde de la localidad. Mientras, Albero matizó que la celebración del evento supondrá para la concejalía un coste de unos 45.000 euros.