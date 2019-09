San Vicente se tiñe hoy de violeta contra la violencia machista

San Vicente del Raspeig se tiñe de violeta hoy, 20 de septiembre, para protestar contra la violencia machista. La convocatoria que se ha realizado a nivel nacional la secunda en el municipio la Plataforma por la Igualdad Raspeig y se suman los apoyos de Esquerra Unida (EU) y de la Plataforma Stop Desahucios San Vicente.

El Ayuntamiento va a iluminar con el color morado el Ayuntamiento y el antiguo consistorio de la plaza de España y ha colaborado en la confección de carteles.

La manifestación parte a las 20.30 horas de la plaza de España para realizar un recorrido circular recorrerá las calles Mayor, Doctor Marañón, avenida Vicente Savall, Velázquez, Maestro Chapí para regresar a la calle Mayor. A la conclusión de la marcha se leerá un manfiesto.

"No se puede condenar a las mujeres a continuar conviviendo con el terrorismo machista. La sociedad no debe seguir normalizando la violencia estructural que sufrimos las mujeres a diario. Por ello, esta manifestación es una oportunidad para despertar conciencias, porque estamos hartas de tener miedo y queremos ocupar las calles a cualquier hora sin temores. Necesitamos ser libres y no valientes", advierten desde la Plataforma.

Esta manifestación surge de la indignación por la cifra de mujeres asesionadas este verano. La Plataforma Feminista de Alicante ha decidido impulsar una movilización estatal contra la violencia machista este 20 de septiembre que se denomina"La noche será violeta".

De esta iniciativa ha surgido la red estatal 20S Emergencia Feminista, a través de la cual se están organizando protestas en multitud de municipios de toda España y también en Argentina y París.

EU Raspeig considera "más que justificada esta protesta, después de las cifras "alarmantes y absolutamente intolerables" de casos de asesinatos machistas en lo que llevamos de año, uno de los peores en más de una década con una mujer asesinada cada dos días.

70% de desahucios los sufren las mujeres

También la Plataforma Stop Desahucios considera que debe apoyar y estar en esta marcha "nos sentimos especialmente interpeladas ya que, según fuentes de la Plataformas de Afectados por la Hipoteca, aproximadamente el 70 % de los desahucios los sufren las mujeres; las causas que llevan a ello son la brecha salarial, la incompatibilidad de trabajar y cuidar de sus hijas e hijos y la desigualdad de oportunidades".