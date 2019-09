Podemos denuncia que PSOE y EU cobraron por asistencias a órganos pese a que asegura renunciaron a ellas

Podemos San Vicente denuncia que el alcalde Jesús Villar y algunos concejales del PSOE e IU cobraron por asistencias a diferentes órganos a pesar de haber renunciado a ello. La formación morada explica que "hace exactamente 4 años el anterior cuatripartito compuesto por PSOE, Guanyar (EU), Sí Se Puede (Podemos) y Compromís, además de pactar la reducción de un 20% de sus sueldos, también pactaron renunciar a percibir las retribuciones por asistencias, tanto a los diferentes órganos municipales, como de los supramunicipales".

En cambio, el alcalde se ha mostrado tajante al asegura que en el pacto de gobierno que se firmó hace cuatro años no se incluyó tal renuncia, y lamentó que la formación "pague su frustración" con nosotros.

Podemos explica en un comunicado que "cabe recordar que estos órganos supramunicipales (Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos y Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento Provincial de Alicante) se suelen reunir unas 4 veces al año y por cada asistencia se cobran 500 y 300 euros respectivamente. En cuanto a la Mancomunidad de L´Alacanti, la misma se suele reunir mensualmente y el cobro por cada asistencia asciende a 184€. Haciendo un estimación con los datos que nos facilitó el equipo de gobierno en el último pleno, tanto el alcalde como algunos concejales de PSOE e IU, se han embolsado cada uno, una media de 1.500€ al año, es decir, un total aproximado de unos 6.000€ en la legislatura anterior, tal y como reconoció el alcalde, Jesús Villar, en el último pleno".

"Hace apenas un mes que hemos tenido constancia de que tanto el alcalde como algunos concejales de EU y PSOE faltaron a su palabra y cobraron por sus asistencias cuando se había pactado todo lo contrario. San Vicente no se merece este tipo de representantes políticos, ya que además de haber engañado y mentido al resto de socios de gobierno (Podemos y Compromís), lo más grave es que también han intentado engañar a toda la ciudadanía, ya que dichas retribuciones se han ocultado a la luz pública y no han sido publicadas deliberadamente en el Portal de

Transparencia, tal y como dispone la propia Ley de Transparencia", ha declarado el portavoz de Podemos, David Navarro.

Desde Podemos San Vicente califican estos hechos como una "tomadura de pelo" a toda la ciudadanía, ya que "resulta inadmisible, incoherente e irresponsable bajarse los sueldos un 20%, y luego cobrar por otro lado unos 1.500€ anuales y más, cuando se había renunciado expresamente a percibirlos".

En el próximo pleno, Podemos San Vicente, además de "exigir que devuelvan ese dinero al cual se comprometieron a renunciar, volverá a pedir explicaciones y en su caso responsabilidades por tan graves hechos".



Réplica

Por su parte el primer edil mostró su sorpresa por esta denuncia de Podemos, ya que "en ningún momento en el pacto de gobierno de 2015 se hace referencia al cobro por asistencia a órganos supramunicipales. Entonces se buscó que el Ayuntamiento de San Vicente ahorrara, y que por ejemplo las personas del organismo autónomo de Deportes no cobraran por asistencia. Pero las supramunicipales no se incluyeron, ya que esas no las paga el Ayuntamiento, sino la Diputación o la Mancomunidad. Igual salió el tema en las negociaciones, pero en lo firmado no constan por ningún lado. Si David Navarro no se ha enterado en cuatro años y ahora se siente engañado, no tenemos que pagar nosotros por su frustración", preguntándose si "es que no se enteró de lo que firmó en 2015. Lo que buscábamos era el ahorro para el Ayuntamiento".