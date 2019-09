El PP de San Vicente critica al equipo de gobierno por impedirles asistir a las Juntas de Gobierno

El grupo municipal del PP ha criticado la negativa del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig de permitirles asistir sin voz ni voto y tampoco retribución a las sesiones semanales de la Junta de Gobierno.

Tras solicitarlo en dos ocasiones y no obtener respuesta la primera vez, el portavoz popular, Óscar Lillo, explica que "el Equipo de Gobierno, sin motivación alguna, no autoriza la asistencia de representantes de partidos políticos que no figuren en la composición de la junta nombrada con fecha 23 de julio, es decir, representantes pertenecientes a PSOE y sus socios de Izquierda Unida".

Lillo explica que "la Junta de Gobierno se reúne todas las semanas, "en ellas se realizan convocatorias, se aprueban expedientes, contratos menores y otros asuntos, cuyo conocimiento es de importancia para la ciudadanía. A diferencia de los Plenos, las sesiones de las Juntas no son públicas, según establece el Reglamento de Orgánico Municipal en su artículo 78.5, aunque según se indica en este mismo artículo, la alcaldía está facultada para requerir la presencia de Concejales no pertenecientes a la misma".

"Solicitamos asistir, como parte de la Corporación Municipal, y en aras de la aplicación de los principios de transparencia y participación en la gestión pública, que se nos solicitan en otros ámbitos. Esto es algo que ya ocurre en otros municipios, donde, por propia iniciativa, son los equipos de gobierno los invitan a la oposición a asistir a sus Juntas de Gobierno Local", concluye el portavoz.