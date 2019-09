Paso a las Fiestas de Mutxamel

Los últimos suspiros del verano siempre son bien recibidos por el municipio de Mutxamel, pues indican la llegada de sus Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la Virgen de Loreto. Cada 10 de septiembre, la localidad vive su «día grande» de los festejos, mientras las huestes de ambos bandos pueblan cada rincón de este pueblo, cuya festividad se remonta más allá de 1860. Un regalo para los amantes de las Fiestas medievales, sin duda. En eso se ha convertido la principal celebración mutxamelera, donde sus días de gloria arrancan mañana a la medianoche, con el Pregón de Fiestas a cargo del músico y actor de teatro, así como reconocido festero local, Natxo Núñez. Pero será a partir del lunes cuando Mutxamel suba el telón y pueda exponer su nueva edición de Moros y Cristianos 2019, con el principal protagonismo para sus Cargos Festeros de las Comparsas Moros Zegríes y Piratas. Ambas capitanías esperan con inquietud su turno para el día de la Gran Entrada, el martes 10 de septiembre. Pero antes de llegar a esa fecha, marcada a fuego en el calendario de cualquier festero de Mutxamel, habrá que recibir a los festejos el lunes con la festividad en Honor a la Virgen de Loreto. El municipio acogerá el 9 de septiembre la respetuosa Ofrenda de Flores con la Solemne Misa por la Patrona. Ya por la tarde, y si el tiempo lo permite, como apuntan los propios vecinos, los comparsistas procesionarán por las principales calles de la localidad con la imagen de la «Mare de Deu». Será pues momento de vivir las primeras celebraciones a ritmo de verbenas y barracas.



El día 10 de septiembre siempre es especial. Llega el momento que todas las comparsas llevan esperando todo el año: La Entrada. El desfile de Mutxamel siempre se ha caracterizado por su colorido y vistosidad, además de ser uno de los actos con más historia de la provincia. Diez son las que conforman ambos bandos. Contrabandistas, Mozárabes, Templarios, Maseros y Piratas integran las tropas cristianas. Mientras que las huestes mahometanas están compuestas por Xodios, Abencerrajes, Moros del Cordó, Els Pacos y Zegríes. Algunas de ellas, como Maseros y Contrabandistas, ya estaban en activo a mediados del siglo XVIII. Por su parte, la capitanía del bando de la cuz cerrará el desfile de sus fieles para dar paso a los comparsistas moros, encargados de encabezar a las tropas moras.



Asimismo, a la majestuosidad y brillantez de las vestimentas mahometanas, junto con el realismo de la guerra cristiana, se le suma la pasión de los festeros por las marchas, por la música de los Moros y Cristianos. La meticulosa selección de las piezas por parte de todas las comparsas, en especial de las capitanías 2019 para desfilar en Fiestas, hacen que Mutxamel sea merecedor de un reconocimiento autonómico. Precisamente, una de las comparsas que está de celebración este año, pese a no ser cargo, son los Abencerrajes, que festejan su 75 aniversario. Por ello, deleitarán al público de la Entrada de Bandas y del Desfile único con el estreno de un pasodoble y de una marcha mora, en reconocimiento a casi un siglo de historia festera. Respecto a las capitanías, Piratas apuesta por la potencia y la fuerza de Antebellum, de Francisco Valor Llorens, y por los acordes mágicos de Veles e Vents, del maestro Saül Gómez i Soler. Por su parte, los Zegríes optan por un repertorio muy moderno, no por ello menos elegante, donde Gómez i Soler y Valor Llorens volverán a sonar con Kapytan, Ana María y Benditos. José Mª Valls Satorres también tendrá presencia con la marcha Centenari Mudéjar, poniendo el apunte clásico al boato musical y puesta en escena de los capitanes moros.



El resto de días, los vecinos de Mutxamel podrán disfrutar de dos días de Alardos y Embajadas, algo que inquieta a los festeros, e incluso al propio presidente de la Comisión de Fiestas, Pedro Miguel Planelles. Después de lo ocurrido en la localidad de Xixona, destaca el presidente que se efectuarán dos repartos de pólvora los días 10 y 12, pero que hasta que no reciban los cargamentos «no podrán valorar la situación». Más allá de incrementar las medidas de seguridad en los eventos por el explosivo, incide Planelles que la apuesta de la Comisión por los actos de arcabucería han conseguido «mantener la participación de los festeros». Afirma que las Fiestas de Mutxamel han sabido adaptarase a los festejos actuales, dado que se tratan de unas celebraciones que han conocido ya tres siglos. Con casi 2.500 festeros, su intención junto con el Ayuntamiento es la de trabajar y ultimar los detalles para que los Moros y Cristianos reciban el reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Autonómico, puesto actualmente son de notoriedad provincial. «Serán unos días espectaculares y estoy seguro que el tiempo nos respetará para celebrar nuestras fiestas», concluye.



Sebastián Cañadas, Alcalde de Mutxamel: «Tenemos unas Fiestas de Moros y Cristianos impresionantes y muy valoradas»

El alcalde de Mutxamel habla con mucho orgullo y cariño de sus fiestas. Cañadas participa activamente en la comparsa Xodíos y se enorgullece de que hayan sido proclamadas de Interés Turístico Provincial.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel marcan el calendario de la localidad. En plenas celebraciones de la partida de Ravalet, dedicadas a la Virgen de Monserrat, y con el mes de septiembre recién llegado, el alcalde del municipio analiza los principales festejos locales que arrancan esta noche con el Pregón y se prolongarán hasta el final de semana, durante la cuál Mutxamel recibirá a miles de visitantes.

¿Qué expectativas tiene ud. para las Fiestas de Mutxamel este 2019?

Todas muy buenas. En cuanto al número de festeros no se espera ningún descenso significativo, y en cuanto a visitantes esperamos una afluencia similar a la de años anteriores. Lo que sí está garantizada es la espectacularidad por el grado de ilusión, trabajo y esfuerzo, que cada año es mayor.



¿Qué novedades puede ofrecer este edición de las Fiestas?

Principalmente, el 75 aniversario de la comparsa Abencerrajes y sus actos. Por lo demás, esperemos que sea el año de consolidación de los Mozárabes que afrontan su segundo año en los festejos.



Lo que sí está claro es que Mutxamel cuenta cada vez con una mayor historia...

Nuestras celebraciones cuentan con más de 150 años de tradición. Además, de las diez comparsas que hay en activo, cuatro son centenarias, otras tantas pasan del medio siglo de historia; mientras que las más recientes son los Zegríes, de hace treinta años, y la recién llegada comparsa Mozárabes.



¿Le ilusiona vivir la Fiesta como alcalde por tercer mandato consecutivo?

Soy festeros desde el año 1979. Son cuarenta años ilusionándome y disfrutando de nuestras Fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto, y algunos de ellos como dirigente de las mismas. Estos últimos años además soy Alcalde del pueblo, algo que es evidente que te tiene que ilusionar, creo que es fácil adivinar como vivo y disfruto estos días.



Por último, ¿por qué hay que visitar Mutxamel del 7 al 12 de septiembre?

Yo creo que Mutxamel es un pueblo para visitar. Tenemos patrimonio histórico, oferta cultural diversa y de calidad, y además muchos espacios verdes. Contamos también con buena gastronomía, y tenemos unas Fiestas de Moros y Cristianos impresionantes y muy valoradas dentro del mundo festero.



Piratas y Zegríes, Cargos 2019

La Comparsa Abencerrajes celebra su 75 cumpleaños estas Fiestas

PROGRAMA DE ACTOS

Las Capitanías de ambos bandos dejarán boatos vistosos y una puesta en escena «muy peculiar»Las comparsas Piratas y Zegríes serán las principales protagonistas de estas Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel 2019. El martes 10 de septiembre será el día especial para ambas, cuando llenen la Avenida Carlos Soler con espectaculares boatos y mucha música. Las dos agrupaciones llevan más de un año trabajando, con la fecha marcada en el calendario, para que el municipio reciba de la mejor manera a los Cargos Festeros, cada uno con una historia festera a la espalda.Respecto al bando de la Cruz, la Capitanía sera ostentada por la familia González-Martínez. Un grupo de festeros que llevan toda la vida disfrutando de las celebraciones de su pueblo en Los Piratas. La juventud del Capitán y su hermano transmiten la esencia fundamental que requieren los Moros y Cristianos, destacando además la veteranía de su madre, con muchos años de experiencia en la Fiesta. Más de trescientas huestes Piratas velarán por sus capitanes, al son del paso cristiano. Mismo escenario el que expone la Capitanía del bando de la media luna. Los Zegríes apuestan por marcar a fuego a toda la localidad su puesta en escena el próximo martes. La familia Sala-Sala desfilará por separado, para que cada uno de los cargos tenga su protagonismo merecido. La apuesta de comparsa comprende de música, vistosidad y colorido. Sin obviar la presencia de las escuadras especiales de Negros y su impacto visual con los colores verde, negro y gris. Dos Comparsas únicas, muy distintas y destacadas que dejarán a los asistentes con el convencimiento de que Mutxamel se ha ganado a pulso ser Fiesta de Interés Turístico Provincial.Los festeros estrenan este año dos piezas en honor a su aniversario y ya piensan en el centenarioDesde 1944, la Comparsa Abencerrajes de Mutxamel forma parte del conglomerado festero del municipio. Una entidad que respira tradición e historia por los cuatro costados, y que además en esta edición de festejos locales celebran su 75 aniversario. Siendo de las más veteranas de la localidad, los comparsistas no han querido dejar escapar la oportunidad de plasmar su sello en la Fiesta y estrenarán hasta dos piezas: 66 Abencerrajes en la Entrada de Bandas y Aila el «día grande» de la Entrada de Moros y Cristianos. Ambas composiciones han sido obra del músico y componente de la comparsa, Carlos Poveda Lloret, mientras que la Unión Musical de Llutxent será la que acompañe a los festeros durante los actos estos días tan señaladas. Por su parte, los Abencerrajes rinden homenaje al festero más veterano, aún en activo. El fundador de los Abencerrajes, Gaspar Aracil, con más de 90 años en la Fiesta.

Sábado, 7 de septiembre

23:45 horas. Asistencia de Autoridades, Comisión Fiestas y Cargos Festeros, a la Iglesia Arciprestal «El Salvador», para interpretación del Salve a la Virgen de Loreto. A continuación, desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón de Fiestas, con actuación de la Sociedad Musical «La Alianza» y disparo de fuegos artificiales.

Lunes, 9 de septiembre

11:15 horas. Ofrenda de Flores a la Virgen del Loreto. A continuación, Solemne Misa, finalizada la misma, se efectuará una visita al Cementerio.

20:30 horas. Solemne Procesión con la imagen de la Virgen del Loreto. Al finalizar, Verbena Popular en la Avenida Carlos Soler y Barraca Popular en el Parque El Canyar de les Portelles.

Martes, 10 de septiembre

08:00 horas. Diana con bandas de música y comparsas

10:15 horas. Desfile previo del Alcalde y Cargos Festeros desde el Ayuntamiento para asistir a la Misa Solemne que será a partir de las 11 horas.

12:00 horas. Entrada de Bandas de Música por Avda. Carlos Soler.

19:00 horas. Gran Desfile de la Entrada de todas las comparsas de Moros y Cristianos de Mutxamel por la Avda. Carlos Soler. A continuación Verbena y Barraca Popular (Avenida principal de Carlos Soler y en el parque El Canyar de les Portelles, respectivamente.)

Miércoles, 11 de septiembre

07:30 horas. Desayuno festero en el Ayuntamiento.

08:00 horas. Diana con las bandas de música y las comparsas.

11:30 horas. Desfile de todas las comparsas y bandas de música desde el Paseo de la Constitución. Seguidamente dará comienzo la Embajada de los Contrabandistas.

17:30 horas. Guerrilla-Tiradores de ambos bandos. Al acabar la misma, dará comienzo la Embajada de los Moros en el Castillo.

20:00 horas. Diana con las bandas de música y las comparsas asistentes.

11:30 horas. Desfile de todas las comparsas desde las puertas del Castillo.

00:30 horas. Retreta. Desfile humorístico de todas las comparsas.

Jueves, 12 de septiembre

07:30 horas. Desayuno festero en la puerta del Ayuntamiento del municipio.

08:00 horas. Diana con bandas de música y comparsas

10:30 horas. Guerrilla-Tiradores de ambos bandos. Al acabar la misma, dará comienzo la Embajada de los Cristianos en el Castillo.

12:30 horas. Desfile de todas las comparsas desde las puertas del Castillo.

18:30 horas. Misa por los difuntos y en Honor a la Virgen del Loreto.

19:30 horas. Desfile de las comparsas y Entrega de Banderas en el Ayuntamiento.

01:00 horas. Mascletà nocturna a cargo de Pirotecnia Alpujarreña (c/ Joan XXIII).

Viernes, 13 de septiembre

Tradicional día de los «Borrachos». Día de descanso.