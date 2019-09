A trabajar moviendo las piernas

San Vicente es la única localidad de la comarca en la que subsiste el préstamo de bicicletas.

Un dicho afirma que quien mueve las piernas mueve el corazón. Y catorce empleados municipales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig lo corroboran. La mayoría lleva ya años acudiendo a trabajar con sus bicicletas, sin embargo, admiten que el número es todavía escaso, teniendo en cuenta que la plantilla es de 400 personas.

De Elche acude uno de los trabajadores, lo hace con la ayuda de una bicicleta eléctrica y le lleva menos de 40 minutos llegar a su puesto de trabajo. También sobre dos ruedas acude cada día Pilar Mahamud, que trabaja en Medio Ambiente precisamente en programas de movilidad y sostenibilidad y es una firme convencida de que hay que empezar a cuidar el planeta con los pequeños gestos. Que los niños se aficionen y conozcan las normas de circulación es una de sus funciones. Desde hace años hace proselitismo para conseguir que las dos ruedas tengan cada vez más adeptos, pero reconoce que no es tarea fácil. Y menos ahora, que los patinetes eléctricos han comenzado a ser la opción de algunos de los que se desplazan en bici.

Patinetes eléctricos

«Dos de los ciclistas con los que me cruzaba cuando venía a trabajar se han pasado al patinete eléctrico», lamenta. Y pone el acento en la necesidad de una regulación porque el carril bici es invadido por estos vehículos eléctricos más rápidos y que a veces desestabilizan a su paso a los ciclistas.

La salud es la motivación de Juan José Amor, del área de Parques y Jardines, que se desplaza en bici desde hace siete años desde Alicante. «Los análisis me salen mejor desde que vengo en bici», asegura, «es una forma de transporte y hace que me encuentre mejor». Antonio Delgado, que está en Tesorería, añade que desde que se desplaza en bici su colesterol alto ha desaparecido. Comenzó hace tres años a moverse sobre dos ruedas. En ese tiempo su coche se rompió y decidió no comprarse otro «ahorro mucho y lo utilizo para irme de vacaciones, uso mucho el transporte público». Tiene otra bici para hacer la compra y asegura que «si necesito un coche lo alquilo».

Olvidarse de aparcar

Desde hace nueve años Nuria Santonja del departamento de Turismo llega desde Alicante, donde previamente ha dejado a sus hijos en el colegio, todos se mueven en sus bicicletas. Su escaso interés por el coche, la frustración de los atascos y encontrar aparcamiento se contrapone a la satisfacción que encuentra desplazándose en bicicleta. «Te engancha porque genera un bienestar físico y psíquico».

Emiliano Diana de la Centralita llega cada día desde la zona norte de San Vicente con su bicicleta y es uno de los más veteranos ya que lleva más de dos décadas haciéndolo y elogia que San Vicente está bien preparado para moverse en bici. Su compañero José Daniel Torregrosa también se desplaza desde San Vicente. Moverse en bicicleta es para él un estilo de vida y a su vez, un compromiso con el medio ambiente.

Algunos funcionarios usan el parque ciclista del Ayuntamiento para desplazarse durante el trabajo y hacer el reparto de correspondencia, pero todavía hay muchas personas que lo hacen en coche. Quienes usan las bicis piden al consistorio que se estudie una compensación por desplazarse sin contaminar, y creen que puede ser un aliciente para otros.

San Vicente sigue siendo el único municipio de la comarca que mantiene el sistema de alquiler de bicicletas. Bicisanvi no deja de crecer, y a ello contribuye que es una ciudad universitaria con mucha población juvenil. Cuenta con un parque de 80 bicicletas y el consistorio prevé aumentarlo con 30 nuevas. Hasta junio se contabilizaron casi 12.400 préstamos.