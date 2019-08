Las quejas por los ruidos del pabellón de Los Olmos persisten en Mutxamel

Los vecinos de Mutxamel continúa sufriendo las molestias ocasionadas por los ruidos procedentes del polidepotivo, en concreto los que proceden del pabellón de la ciudad deportiva Los Olmos. En esos términos se ha expresado la formación política de la localidad, Podemos, en declaraciones a este medio. Tal es la situación que los propios afectados presentaron el caso ante la Generalitat.

Insisten desde la agrupación política que el equipo de gobierno es conocedor de la situación y lamenta que una obra tan importante no tenga una insonorización adecuada. Además, insiste la formación, el Síndic ha solicitado en reiteradas ocasiones el informe de referencia sobre este caso, sin que el Ayuntamiento responda. "El 31 de julio de 2019 le ha solicitado por tercera y última vez al consistorio su colaboración, de no ser así el Síndic calificará como entorpecedora la labor de investigación por parte del Ayuntamiento de Mutxamel, y de no contestar podrá ser motivo de redacción de un informe especial para dar a conocer la situación a las Cortes Valencianas", exponen desde Podemos.

"Es por ello que no entendemos que un edifico que costo más de un millón de euros no tenga todas las medidas necesarias para su insonorización y así cumplir con la normativa acústica, aparte de otras deficiencias que también tiene y que también desde Podemos denunciamos en la anterior legislatura", ha manifestado su portavoz municipal, Borja Iborra.

Añade el edil que "debería ser el Ayuntamiento el que de ejemplo de eficiencia y cumplimiento de las normas, ya que a la hora de hacer una vivienda o la apertura de un local comercial se ponga mucho énfasis para el cumplimiento de todas las normativas y que en edificios públicos o espacios públicos no se tenga el mismo rasero.