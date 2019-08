EU de El Campello llevará ante el Síndic al Ayuntamiento si no utiliza el valenciano

El grupo municipal de Esquerra Unida acudirá al Síndic de Greugues si el Ayuntamiento de El Campello no recupera el uso del valenciano antes del pleno ordinario de este mes, que se celebrará la primera semana de septiembre. La agrupación insta, a su vez, a que el equipo de gobierno solvente «de una vez por todas» el supuesto problema informático que impide notificar la celebración de los plenos, comisiones y demás anuncios oficiales en valenciano, como ocurría en la anterior legislatura. Su portavoz y único edil de la corporación municipal, Pedro Mario Pardo, ha declarado que «con esta situación, los vecinos valencianoparlantes están perdiendo sus derechos». Asimismo, Pardo ha criticado al equipo de gobierno por poner en marcha la aplicación divulgativa «solo en castellano» cuando «está preparada para las dos lenguas» y tiende la mano a Acció Social del País Valencià en su iniciativa de llevar ante los tribunales a la administración local por el mismo asunto. Y es que desde ASPV afirmaron en un comunicado que «tomarían medidas judiciales ante tal imposición» por parte del Ayuntamiento.

El concejal de El Campello también ofrece al resto de grupos políticos la opción de «sumarse» a la denuncia ante el Consell por la eliminación del valenciano de los canales oficiales. Una situación que ha sido negada por el equipo de gobierno formado por PP, Cs y Vox. Fuentes del consistorio han afirmado que «trabajan todos los días para arreglar la situación» y que no entienden «el revuelo» que se ha formado a raíz de la denuncia de la oposición política. «Utilizar este asunto como un arma política no es de recibo, puesto que solo se pretende generar una alarma social que no existe», afirman las mismas fuentes. Por último, la intención de la administración es contar con la aplicación en perfectas condiciones «más pronto que tarde», pero sin fijar una fecha segura.