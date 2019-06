San Vicente no podrá realizar la investidura de su alcalde hasta el próximo 5 de julio

Sant Vicente del Raspeig no constituye hoy su nuevo ayuntamiento. Habrá de esperar aún tres semanas para despejar la incógnita de qué fuerzas van a formar el gobierno. Un gobierno que en principio será de izquierdas, ya que el PSOE es el que tiene mayoría. El Tribunal Superior de Justicia ha de pronunciarse ante el recurso electoral presentado por el Partido Socialista local contra la decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ) y ratificada por la Junta Electoral Central (JEC), de quitarle el décimo concejal para dárselo a Podem. Y ello porque la JEZ entiende que hay que sumar 12 votos de una mesa electoral del barrio de Santa Isabel a la formación morada. A Podem únicamente le hacían falta tres votos para conseguir su segundo concejal y con estos sufragios lo ha logrado.

Sin embargo, el PSOE no está conforme y después de recurrirlo a la JEC, que no le ha dado la razón, ha acabado presentando el recurso, lo que obliga a paralizar en San Vicente del Raspeig la posibilidad de toma de posesión de la nueva corporación. San Vicente es además el único municipio de la provincia de Alicante que no se constituye hoy, como el resto. Tendrá que hacerlo el 5 de julio, una vez que el TSJ haya valorado y resuelto el recurso.

El PSOE local ha recurrido a un abogado externo a los servicios jurídicos del partido para defenderles. Los socialistas piden que se dé preeminencia al acta de escrutinio, que le da 21 votos a Podem, frente al acta de sesiones donde se reflejan 33 votos, al considerar que esta es fruto de un error.

A finales de la próxima semana podría haber una resolución que permita a los partidos iniciar sus conversaciones. Aunque el PSOE ha sido la fuerza más votada, necesita de un pacto con otros partidos. Por el momento cuenta con nueve concejales, Esquerra Unida tiene dos, Compromís otros dos, Podem dos, Ciudadanos ha obtenido cinco ediles, el PP cuatro concejales y Vox entra en el panorama de la política municipal sanvicentera con un concejal.

El PSOE ha mostrado su intención de no mover ficha hasta conocer si tiene el décimo concejal o debe darlo por perdido definitivamente. Así que no se han producido contactos con otras fuerzas del Ayuntamiento. Su intención es reeditar el pacto con EU y Compromís, pero con 9 ediles no logra la mayoría absoluta, que sólo obtendría con 13 ediles.