El PP gobernará en un tripartito con Ciudadanos y con Vox en Mutxamel

El candidato popular, Sebastián Cañadas, será proclamado hoy alcalde de Mutxamel para los próximos cuatro años. A partir de las 11 horas está previsto en el Ayuntamiento de la localidad el pleno de investidura que hará oficial el pacto de gobierno entre PP, Cs y Vox. El municipio contará con un gobierno tripartito en el que la formación naranja y populares se repartirán las concejalías, mientras que el edil de Vox contará con un puesto en la junta de gobierno, sin competencias pero con voz y voto, tal y como confirmaron a este diario fuentes políticas. De esta forma, el Partido Popular no gobernará en solitario como ya hizo en 2015 con 8 concejales. Así se confirma que Sebastián Cañadas será alcalde por mayoría tras conseguir los once apoyos del bloque conservador que responde a los 7 de su partido, 3 de Ciudadanos y 1 de Vox.

Esto permitirá a los populares retener la vara de mano tras obtener 7 concejales y ganar las elecciones por 131 votos por encima del PSOE, segunda fuerza con el mismo número de ediles. El PP no estaba obligado a cerrar un acuerdo con el resto de formaciones puesto que fue el partido más votado y el bloque de la izquierda no sumaba salvo que Ciudadanos apoyase un gobierno dirigido por el Partido Socialista. Pero un gobierno en solitario gestionado por 7 ediles podría suponer un problema para la gobernabilidad del municipio, un riesgo que los populares no han querido asumir para los próximos 4 años.

Desde el Partido Socialista de Mutxamel lamentaban, horas después de que se hiciese pública la noticia, la «falta de coherencia» tanto de PP y Cs que «habían asegurado en campaña que no pactarían con la extrema derecha». Aseguraba la líder del PSOE, Loreto Martínez, que esta estrategia obedecía a la necesidad de los populares de sacar las cuentas adelante después «de su incapacidad para ello estos últimos años». También llegaron críticas desde Podemos. Su concejal electo, Borja Iborra, señalaba el pacto como «una mala noticia, pero era de esperar puesto que ambos los ediles de Cs y Vox son ex del PP», mismo discurso que asumió Compromís.