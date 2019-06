Cs y Vox votan como alcalde de Mutxamel a Sebastián Cañadas

Sebastián Cañadas se ha convertido, por tercer mandato consecutivo, en en alcalde del municipio de Mutxamel. El candidato popular ha obtenido la vara de mando gracias a los votos a favor de Ciudadanos y de Vox, que sumados a los del PP, hacían los 11 necesarios para una mayoría.

De esta forma, la localidad tendrá un gobierno tripartito, donde PP y Cs se repartirán las competencias municipales. Mientras, el candidato de Vox tendrá un puesto en junta de gobierno, con voz y voto, pero sin competencias. Así se ha confirmado el escenario político esta mañana en Mutxamel, cuando los candidatos de la formación ultraderecha y del partido naranja han retira sus candidaturas para ser elegidos alcaldes.

Así, el Partido Popular no gobernará en solitario como ya hizo en 2015 con 8 concejales. Así se confirma que Sebastián Cañadas se ha convertido en alcalde por mayoría tras conseguir los once apoyos del bloque conservador que responde a los 7 de su partido, 3 de Ciudadanos y 1 de Vox.

El PP no estaba obligado a cerrar un acuerdo con el resto de formaciones puesto que fue el partido más votado y el bloque de la izquierda no sumaba salvo que Ciudadanos apoyase un gobierno dirigido por el Partido Socialista. Pero un gobierno en solitario gestionado por 7 ediles podría suponer un problema para la gobernabilidad del municipio, un riesgo que los populares no han querido asumir para los próximos 4 años.