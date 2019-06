Mutxamel tendrá un gobierno tripartito PP, Cs y Vox

Sebastián Cañadas (PP) será investido alcalde mañana sábado, 15 de junio, en el pleno que confeccionará la corporación municipal para los próximos 4 años en Mutxamel. Con los votos a favor de Ciudadanos (3 concejales) y la ultraderecha de Vox (1 concejal), Cañadas se convertirá en el alcalde del municipio por tercer mandato consecutivo tras asegurarse una mayoría de once ediles para formar un gobierno tripartito de corte conservador.

Finalmente, habrá acuerdo entre las tres formaciones para investir al candidato popular y formar gobierno en la localidad. Partido Popular y Ciudadanos se repartirán las áreas municipales, mientras que los ultras de Vox tendrán un puesto en junta de gobierno, sin competencias pero con voz y voto, según han confirmado fuentes políticas. De esta forma, el Partido Popular no gobernará en solitario como ya hizo en 2015 con 8 concejales

Mientras, fuentes populares han asegurado que "no hay grandes novedades" en las horas previas al pleno de investidura y que "existe un acuerdo de gobierno con Ciudadanos". Esto permitirá a los populares retener la vara de mano tras obtener 7 concejales y ganar las elecciones por 131 votos por encima del PSOE, segunda fuerza con el mismo número de ediles. El PP no estaba obligado a cerrar un acuerdo con el resto de formaciones puesto que fue el partido más votado y el bloque de la izquierda no sumaba salvo que Ciudadanos apoyase un gobierno dirigido por el Partido Socialista.

Pero un gobierno en solitario gestionado por 7 ediles podría suponer un riesgo para la gobernabilidad del municipio, un riesgo innecesario que los populares no han querido asumir para los próximos 4 años. El pleno de investidura se hará en el Ayuntamiento, a partir de las 11 de la mañana.