Compromís mantiene la incertidumbre sobre la investidura en La Torre de les Maçanes

La Alcaldía de La Torre de les Maçanes sigue aparentemente en el aire. Aunque lo lógico es que el PSOE, como formación más votada, aunque solo 2 sufragios más que el PP, se haga con la vara de mando, no hay nada confirmado. Compromís mantiene el secretismo sobre su postura en un pleno en el que solo si apoyara al candidato popular Cristobal Sala, alcalde en funciones, se impediría que los socialistas recuperarán la Alcaldía tras más de una década en la oposición. De cualquier forma, parece una opción remota el apoyo de la formación valencianista al PP. Así mismo, tampoco se sabe si hay opción de una Alcaldía rotatoria entre PSOE y Compromís.

Tanto PSOE (3 ediles) como PP (3) y Compromís (1) no saben o no quieren decir lo que pasará mañana. Los populares han mantenido conversaciones con Compromís que no parece que hayan llegado a buen puerto. Y en cuanto al PSOE con la formación nacionalista, no ha trascendido nada de sus contactos.

El candidato del PSOE, David Espí, que logró 165 votos frente a los 163 del PP, afirma que no tiene claro lo que pasará, aunque espera ser investido alcalde. Y la candidata de Compromís, Maria Matilde Torregrosa, que logró 90 sufragios, no ha querido desvelar a 24 horas del pleno el signo de su voto ni realizar cualquier tipo de declaración. Y Cristóbal Sala también desconoce lo que puede pasar, ya que no ha obtenido contestación de la formación nacionalista.