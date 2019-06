El líder de Compromís renuncia a recoger el acta pese a sus buenos resultados

El alcaldable de Compromís en Busot, Vicent Morant, ha renunciado a recoger el acta de concejal pese a los buenos resultados de su formación, que ha pasado de no contar con representación a tener dos ediles. Morant, que abandonó EU hace tres años y se mantuvo de concejal, ha liderado Compromís en estas elecciones, mientras que su antiguo partido ha pasado de tres ediles con él a cero. El motivo es que su compañera Irene Carrió, que dejó con él EU y pasaron los dos al grupo de no adscritos, pueda seguir como edil, ya que era la número 3.

Morant explica que "ante los resultados obtenidos el pasado 26 de mayo de 2019, he decidido renunciar al cargo de concejal para ceder el puesto a mi compañera Irene Carrió, que durante estos cuatro años me ha acompañado, ejerciendo un labor excelente y de apoyo. No obstante aunque estoy satisfecho por la representación que ha obtenido Compromís per Busot con dos concejales, me siento responsable de no haber obtenido mejores resultados. Por ello asumo mi responsabilidad, cediendo el paso a Irene Carrió, y que junto con Alicia Climent forman un equipo joven y con ganas de trabajar por Busot, pasando yo a segunda línea para trabajar, apoyando apoyando al grupo".