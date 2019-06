Compromís no se plantea «de momento» un pacto ni con el PSOE ni con la derecha

El PSOE ha iniciado la ronda de contactos con todos los grupos de cara a la investidura de su candidata Isabel López como alcaldesa y buscar apoyos para conformar un gobierno estable. Se ha tratado de una primera toma de contacto, sin que haya ya encima de la mesa ninguna oferta concreta, y según los socialistas han ido bien y todo los grupos están abiertos a dialogar. A pesar de ello, desde Compromís, que a priori sería su potencial socio de gobierno, no se plantean «de momento» un pacto con los socialistas, a los que acusan de marginarlos durante los últimos cuatro años, y afirman que «mucho tendrían que cambiar las cosas» para que eso cambiará y llegaran a un acuerdo.

El edil Joan Arques, cabeza de lista de Compromís, que ha obtenido dos concejales que con los cinco del PSOE sumarían mayoría absoluta, explicó el viernes que «esta semana nos hemos reunido con el PSOE y le trasladamos que los que deberían saber lo que quieren hacer son ellos, que para eso han ganado las elecciones. Tendremos una reunión con la asamblea de Compromís y trasladaremos lo que quiere hacer la asamblea. Por otro lado, con los otros partidos no nos hemos reunido formalmente».

Tanto Compromís como PP (2 ediles) y Cs (3) no cerraron tras las elecciones la puerta a un ejecutivo alternativo al PSOE, y Arques apuntó que «respecto a las declaraciones de la alcaldesa en la Cadena Ser en las que nos acusaba de que si le diéramos la Alcaldía a Ciudadanos Mónica Oltra tendría que dar explicaciones, no ayudan mucho, ya que aún estamos esperando una explicación por parte del PSOE de por qué no quiso reeditar el pacto del Botànic de 2015 en Xixona -los socialistas acabaron pactando con Més Xixona-, y tampoco ayuda mucho que de todas nuestras mociones, ruegos y preguntas no haya cumplido ninguna. El PSOE debe replantearse aquello que quiere para el pueblo, nosotros no. Ayudaremos en todo lo que haga falta, pero no aspiramos de momento a entrar en un pacto de gobierno».

Arques de cualquier forma afirma que aún hay tiempo para negociar, tanto con el PSOE como con el bloque alternativo a los socialistas. Y respecto a si estarían dispuestos a entrar en un gobierno sin el PSOE, contestó de la misma forma: «De momento no. No hay nada por ninguna parte. No hay ninguna propuesta definida. Solo nos hemos sentado con el PSOE y les hemos preguntado qué quieren hacer ellos, y lo tendremos que trasladar a la asamblea. Para un pacto con el PSOE, muchas cosas tendrían que cambiar para hacer un pacto estable para cuatro años, porque vuelvo a repetir que no nos han tenido en cuenta, tanto ni a mí como a ningún partido de la oposición, por lo que los que deberían de hacer autocrítica deberían ser ellos».

Réplica



Por su parte la alcaldesa en funciones, Isabel López, explicó que ya han mantenido una primera toma de contacto con Compromís, Ciudadanos, PP y Més Xixona (1 edil), y que todos han mostrado su disposición a hablar. López apuntó que de momento no hay ninguna oferta en firme, y que «nos vamos a esforzar al máximo para formar un gobierno estable en Xixona. Lo más normal sería reeditar aquí con Pacte del Botànic con Compromís, ya lo intentamos en 2015 pero al final no pudo ser», por lo que afirmó no entender las manifestaciones de Arques y sobre que dejen abierta la posibilidad de pactar a derecha o izquierda. «No es lo natural, nadie entendería que Compromís facilitara el gobierno a la derecha». Y agregó que «pediría que las conversaciones las tuviéramos en la mesa de negociación, porque allí solo dijeron que tenían que hablarlo con su asamblea, no que no se plantearan entrar en el equipo de gobierno».