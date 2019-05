Un retraso en el recuento de una mesa demora los resultados en Aigües

El retraso en el recuento de votos de una mesa en Aigües, municipio alicantino de la comarca de l'Alacantí, ha demorado el escrutinio electoral en esta localidad, según ha confirmado a EFE la subdelegada de Gobierno en Alicante, Araceli Poblador.

Esta demora ha provocado que Aigües fuera el único municipio de toda la provincia que todavía no podía configurar su ayuntamiento pasada la medianoche, tal como constaba en la página de resultados del Ministerio del Interior.

"No ha sucedido nada anómalo", ha señalado Poblador, "simplemente se ha producido un retraso en una de las mesas y por eso no se ha efectuado el recuento todavía" en Aigües, localidad que no llega al millar de habitantes.

En los comicios celebrados en 2015, el PSPV-PSOE alcanzó la mayoría absoluta con cuatro concejales y un 56,16% de los votos, un resultado que dio la alcaldía a Mario Calvo mientras que en segundo lugar quedó el PP, con dos regidores y el 23,29 de las papeletas, e Iniciativa Independiente logró un representante y el 14,87% de los votos.

