El Club de Pilota denuncia el mal estado del Trinquet Municipal

El Club de Pilota Valenciana de El Campello denuncia el mal estado del Trinquet Municipal. El presidente del Club de Pelota de El Campello, Josep A. Martínez, denuncia el "lamentable estado de abandono" del trinquet municipal, que lleva su nombre, y la falta de inversiones en el recinto donde disputan sus competiciones los equipos de la entidad e imparte sus clases la Escola de Pilota, pese a "carecer de los mínimos servicios para poder desarrollar dignamente sus actividades".

Según el legendario expilotari internacional, las instalaciones inauguradas en 1998 aún se encuentran sin cobertura..."y no disponen de vestuarios, ni aseos, ni servicio de mantenimiento, ni protocolo de intervención en caso de accidente o emergencia, ni señalización, condiciones exigibles a cualquier otro recinto deportivo, a pesar de haberlos solicitado, y debidamente registrado, durante años, sin obtener respuesta alguna por parte de los responsables municipales".

"La circunstancia de carecer de techado provoca que en cuanto caen cuatro gotas se han de suspender las clases, con el consiguiente perjuicio para los alumnos y la contrariedad de sus progenitores. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el cierre de las instalaciones por la caída de la valla metálica de cerramiento perimetral, que se produjo el 20 de abril y hasta el 8 de mayo no se reabrió, por no haberse limpiado de escombros, pues no existía afección estructural alguna, según valoración del señor Galiana, arquitecto técnico municipal".

Debido a esa carencia de protección, a partir de ahora, la instalación tan sólo puede utilizar-se por alumnos de la Escoleta, los pequeños, pero no por los adultos, pues las pelotas superan el muro y se pierden fuera del recinto.

"Están haciendo mucho daño a la Escuela de Pilota, la base del Club, y, por ende, a la entidad, que es la cenicienta de la localidad, cuando habría de ser motivo de refuerzo positivo para contrarrestar las duras y esforzadas características de este deporte minoritario, pero que mantiene la esencia ancestral del pueblo valenciano".

Martínez finaliza matizando que "si bien en cosas puntuales, pintura, subvención, etc., la relación con el Ayuntamiento ha sido relativamente fluida, en los proyectos importantes se nos ha ignorado. No han respondido a ninguna de nuestras peticiones. Es lamentable e injusto que los alumnos del Club de Pilota, no tengan el mismo derecho a practicar su deporte, que el resto de entidades del pueblo, que sí cuentan con instalaciones adecuadas. De proseguir en esta línea, acabarán con un club que viene funcionando desde 1981 y todavía continua discriminado".



Alcalde

Por su parte el alcalde Benjamí Soler (Compromís) reconoció que "el Trinquet necesita una remodelación integral y Compromís lo hará posible si tiene el respaldo necesario", destacando que "nunca se ha hecho tanto por la pilota como en esta legislatura. Antes nadie hablaba del Trinquet, simplemente porque nadie hacía uso porque estaba cerrado".

Soler agregó que "el Trinquet es una infraestructura mal diseñada y hecha deprisa y corriendo. Nosotros, como no puede ser de otra forma, vamos a trabajar para que el deporte nacional pueda practicarse en unas instalaciones dignas".