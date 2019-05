Compromís presenta su candidatura para revalidar un gobierno de izquierdas

Compromís ha presentado su candidatura para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, y que cuenta con el alcalde Benjamí Soler como cabeza de lista. "Somos un pueblo que lucha por la desigualdad, que confía en la educación pública, inclusiva y de calidad, un pueblo con un envidiable patrimonio cultural, potencial económico y capital humano, un pueblo que se preocupa por los jóvenes, comprometido con su entorno y que se avanzará a las exigencias del cambio climático". Con estos mensajes arrancó el viernes el acto central de Compromís pel Campello en el auditorio de la Casa de Cultura.

Tomó la palabra Alfred Botella, concejal de Infraestructuras en el equipo de gobierno, quien recordó la valentía y responsabilidad de la coalición al encabezar un gobierno progresista que acabara con la hegemonía del Partido Popular que había gobernado durante las últimas legislaturas. Y que Compromís, pese a las dificultades y herencia recibidas, ha estado hasta el último día al frente de una nueva política y un gobierno donde las personas han sido su único compromiso, disminuyendo la tasa de paro, dignificando las instalaciones educativas, llevando la normalidad al Ayuntamiento, abriendo las puertas de los despachos y acercando la política a la ciudadanía, según han explicado en un comunicado. Por otro lado, criticó la hipocresía de algunas de las promesas electorales en boca de partidos que en la oposición han frenado cualquier iniciativa, aunque esta mejorara la vida de los campelleros.

Para finalizar su intervención dio paso a Aitana Mas, diputada de las Cortes Valencianas, que compartió con los presentes la experiencias en el cargo de Directora General de Transparencia y Participación y agradeció a los que confiaron en Compromís en las elecciones autonómicas y generales. La diputada por Alicante señaló la importancia de las medidas llevadas a cabo a lo largo de estos cuatro años por el gobierno del Botànic, también confió en continuar con las políticas iniciadas a través de un nuevo gobierno de progreso en el que lo que prima es "el qué y el cómo y no tanto el quién" y se comprometió a hacer de altavoz de los problemas del municipio en las Cortes Valencianas.

Finalmente advirtió de trasladar el mensaje de Compromís a Europa para frenar los partidos euroescépticos y las ideas neoliberales y de extrema derecha que resquebrajarían el proyecto común europeo. Fue ella la encargada de presentar a Benjamí Soler, al que calificó de cercano, valiente, tolerante, optimista y mejor persona para volver a liderar El Campello en un nuevo tiempo a partir del 26 de mayo y "ampliar la mayoría para un conformar un gobierno estable y protagonista del cambio".

El alcalde del Campello y candidato a la reelección advirtió que Compromís ya ha dado el giro y ahora tiene que ser el transformador de las políticas que mejorarán la vida de los vecinos y vecinas de El Campello. Señaló la labor de Adriana Paredes -que ha dejado Podemos para integrarse en Compromís- al frente de la concejalía de Servicios Sociales y le agradeció su compromiso en esta nueva etapa. Soler no dudó en considerar que son fundamentales unos presupuestos, que no han podido aprobarse durante esta legislatura por no ceder a los "chantajes recibidos", y para ello es necesaria una mayor representación de Compromís en el Ayuntamiento. "Més Compromís" para desarrollar el Plan de Movilidad, para fijar unos criterios de sostenibilidad en un nuevo PGOU, para crear grandes "corredores verdes" que conecten y vertebren el municipio, para proteger el Patrimonio Cultural, para aumentar las subvenciones a asociaciones culturales, deportivas y sociales, para desarrollar el Pla Edificant en los centros educativos, para seguir garantizando los servicios sociales, en definitiva "para liderar el gobierno que El Campello se merece".

Para finalizar, invitó al escenario a quienes le acompañarán en esta nueva etapa, a quienes agradeció su valentía y responsabilidad con el pueblo y con el partido "para llenar el 26 de mayo las urnas de sonrisas e ilusión para consolidar un nuevo tiempo para el pueblo de El Campello".