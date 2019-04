La escuela de los embajadores de San Vicente del Raspeig

A ser embajador se aprende. Y para que nada quede al azar y el papel sea perfecto, en San Vicente del Raspeig se constituyó hace tres años la Escuela de Embajadores. Allí, los festeros que quieren dar el paso tienen un lugar donde aprender, no sólo el papel y el texto, si no a sentirse el personaje medieval que representan, a tener orgullo y a despreciar la fuerza del contrario, uno para conquistar las tierras del Raspeig, y el otro para no dejar que eso ocurra. Los que llegan tienen experiencia a la hora de enfrentarse a actos con público, pero este paso supone un gran reto. A las puertas de los días grandes de fiestas, los Moros y Cristianos 2019 tienen este año un motivo más de celebración, la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Autonómico. Las embajadas mora y cristiana que se representan el sábado y el martes de las fiestas contribuyen a hacerlas más especiales. La pasión que los protagonistas ponen en esa escenificación es uno de los aspectos que la distinguen. Y cada año se dar un paso más.

Conseguir que el público se meta en el contexto histórico es posible gracias a las figuras de los embajadores. Y este año, las fiestas cuentan con dos nuevos representantes que se estrenan en el papel y que confían en dar lo mejor de sí. José Luis Martín de las Heras, de la comparsa Moros Nuevos, como embajador Moro y Pablo Miralles, de los Contrabandistas, como embajador cristiano.

Llevan un año en el Escuela de Embajadores donde no ha dejado de ir ni una semana y donde les han enseñado, además de aprender el texto, a ser el personaje que representan. Y ello ha sido posible gracias al maestro, el que durante años y hasta 2010 fuera embajador y que trata de transmitir sus conocimientos y que el acto brille para debido a la importancia que tiene.

«Selección natural»

Hace tres años, cuando se puso en marcha,ocho festeros dieron el paso de ir a la Escuela de Embajadores y ya hubo «una selección natural» de quienes tenían madera para serlo. El maestro de embajadores parte de su preparación como actor para enseñar a los demás. «Lo único que les pido es tener capacidad de memorizar un texto y darle forma al personaje. Para mí es construir un personaje y un papel. Trato de transmitir lo que sé y que ellos lo hagan así», explica el maestro.

Para Carretero un embajador tiene que meterse completamente en la historia, estar en su papel y no perder detalle de lo que dice el otro. Y para ello reconoce que hace falta mucha concentración. «Llevamos tres años con la escuela y siempre les digo lo mismo: concentraos, no penséis en nada, sois un personaje histórico y tenéis que meteros. Y lo están haciendo», elogia.

De los embajadores que se estrenan, reconoce que «los veo muy bien preparados». Y destaca el importante y duro trabajo que han llevado a cabo. «Hay que estar para verlo. Vienen sin experiencia de teatro, yo sí la tenía cuando fue embajador. Ellos no sabían absolutamente nada. Y sé el trabajo que supone. Llevan un año aprendiendo el texto y a decirlo. Espero que los sanvicenteros se den cuenta del esfuerzo que eso supone. Están muy preparados».