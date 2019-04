San Vicente recibe 85 peticiones de rebaja de la tasa de basura tras no tramitar ninguna en 2018

El departamento de Hacienda flexibiliza los criterios para poder llegar a más familias desfavorecidas.

La medida de reducir la cuota de la basura a las familias con más necesidades resultó un fracaso hace un año. Los criterios restrictivos para poder beneficiarse, los beneficiarios no podían tener más de 369 euros de ingresos, y la escasa publicidad que el propio consistorio reconoció que se había dado de la medida contribuyeron a ello. La Concejalía de Hacienda recibió seis solicitudes pero no llegó a tramitar ninguna porque no reunían los requisitos, reconocen en Hacienda.

Sin embargo, un año después, la situación se ha modificado y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha recibido hasta el momento un total de 85 peticiones de familias que acreditan que sus rentas son muy bajas para poder beneficiarse de la reducción de la tasa de la basura en 30 euros.

El área ha hecho una labor de publicidad de esta medida dentro y fuera del Ayuntamiento y ha incluido a las entidades sociales que están en contacto y ayudan a las personas más necesitadas. Además, hay una diferencia notable, en su primera convocatoria se aplicaba la cuota reducida a las familias que debían acreditar ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva. Las familias debían de tener no más de 369 euros de ingresos. Y el propio Ayuntamiento aseguró que en San Vicente hay alrededor de 600 personas que cobran la pensión mínima al mes.

En este ejercicio se basa en la Renta Valenciana de Inclusión Social más un 10%, por ejemplo, viviendas con 2 personas que cobran hasta 663 euros, con lo que Hacienda reconoce que se van a beneficiar más viviendas.

El Ayuntamiento ha querido ir más allá en las ayudas para las familias con más dificultades y a finales del pasado año anunció unas ayudas para el pago de gastos básicos de la vivienda. Acabado el primer plazo para presentar facturas por distintos dispendios en la vivienda, el Ayuntamiento ha recibido un total de 264 peticiones de ayuda de gastos habituales en el hogar.



Mantenimiento y recibos

La ayuda máxima que va a conceder San Vicente del Raspeig es de 120 euros. Se trata de una línea de ayudas en las que se pueden justificar gastos de mantenimiento del equipamiento básico de la vivienda: cocina, calentador, lavadora y frigorífico. Par pagar recibos de la comunidad de propietarios e incluso pagos del suministro de agua, luz y el gas.

El importe total que se ha consignado para este año es de 150.000 euros. Las familias que se favorecen de esta subvención no sólo tienen que ser propietarias de la vivienda, también se destina a personas que viven de alquiler. Y su objetivo es favorecer a personas que tienen unos ingresos bajos.

Desde el 1 de abril se ha abierto un nuevo plazo para registrar solicitudes que llegarán hasta el 31 de mayo. Y el tercer plazo arranca el 1 de junio y hasta el 31 de julio.



Pago a medias de las subvenciones de Cultura de 2018

Las entidades culturales de San Vicente del Raspeig no han recibido aún el importe total de la subvención municipal que les corresponde de 2018. Así lo denuncia el grupo municipal popular después de recibir quejas de algunas de las entidades que todavía no han recibido el pago. Las asociaciones se quejan de que han adelantado muchos pagos y esto les afecta en su programación habitual.



La Concejalía de Cultura adeuda el 40% de las subvenciones. «A pesar de estar ya en abril de 2019, las entidades culturales, festeras y musicales continúan sin cobrar las ayudas que convoca cada año Cultura», advierte el portavoz del PP, Francisco Cerdá. «Existe malestar entre la mayoría de entidades culturales y festeras por la gestión del concejal Ramón Leyda porque han visto cómo las ayudas se retrasan o incumple sus promesas respecto a los lugares de ensayo tras ser desalojados del edificio de la plaza del Pilar», añade.