El pleno aprueba una moción para acabar con los agravios comparativos de la tasa de basura

El pleno de Xixona ha aprobado una moción de Compromís para regularizar la tasa de la basura, con la abstención del equipo de gobierno y el voto favorable de la oposición formada por esta formación, PP y Cs. Desde Compromís explican que "la tasa de recogida de basura es el servicio que se presta en todo el término municipal de Xixona, en el pueblo y en las diferentes partidas. Por eso, es lógico y justo de todo el mundo colabore pagando esa tasa".

Su edil Joan Arques recuerda que "pese a ello, como hace años que denuncia Compromís, esta lógica no se cumplía en Xixona, de forma que hemos mantenido demasiado tiempo un agravio comparativo entre vecinos. Así, algunas empresas no pagaban tasa de basura, mientras que la mayoría sí que lo hacía. Algunos locales que ya no tienen actividad comercial tampoco no lo pagaban, pero otros sí".

La finalidad de esta moción es "por una parte eliminar este ilógico agravio comparativo. Y por otra, comenzar a recaudar un dinero que han de servir para el mantenimiento de los servicios públicos municipales y que, ahora, se habían dejado perder".

Arques explicó que "estamos satisfechos de la aprobación de nuestra moción, pero no entendemos la abstención del equipo de gobierno formado por PSOE y Més Xixona. Esta reclamación la hemos argumentado de forma constructiva desde el inicio de la legislatura. El equipo de gobierno sabe que existe este agravio comparativo y no ha hecho nada por resolverlo. Eso solo se puede calificar de mala gestión. No es admisible que no se haya hecho nada, porque ni es ético ni ecuánime que unos paguen estas tasas y otros no".



Rèplica

Por su parte la alcaldesa Isabel López (PSOE) explicó que se abstuvieron para no impedir que saliera adelante, pero advirtió que la moción a dos meses de las elecciones parece responder a un "comportamiento electoralista, ya que han tenido cuatro años para presentarla si tan importante era. La moción tiene importantes lagunas y hemos advertido de que es un tema muy complejo y hay muchas sentencias judiciales al respecto. Estamos de acuedo el revisar el tema de la tasa pero la moción no aclara nada y tampoco hay un número reseñable de reclamaciones". Y recordó que si alguien no está de acuerdo con lo que paga de tasa puede reclamar al Consistorio, y si tienen razón se acepta.