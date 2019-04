Candea exige en Sant Joan la restauración de la cubierta de la A-70

Esta jueves, los tres políticos del partido valencianista, Ignasi Candela, Sergio Agueitos y Lluís Pastor se han juntado en la zona próxima al colegio Rajoletes para analizar la reivindicación histórica que está paralizada desde hace muchos años por parte del Ministerio de Fomento. La formación exigirá al próximo Gobierno Central que afronte de "manera inmediata" la recuperación de la cubierta del tramo de la autovía A-70 que transcurre por Sant Joan d´Alacant y que renuncia, además, a su ampliación.

Compromís reclamó que Mariano Rajoy incluyera una partida presupuestaria para afrontar el proyecto pero el entonces presidente desestimó las alegaciones del partido de Mónica Oltra. Después, Pedro Sánchez abrió un poco la puerta a para dicha recuperación pero todo quedó el papel mojado tras la no aprobación de los Presupuesto Generales del Estado y la convocatoria de Elecciones para el próximo 28 de abril.

El cabeza de lista por Alicante de Compromís al Congreso, Ignasi Candela, ha reclamado, junto al alcaldable de Compromís per Sant Joan, Sergio Agueitos, y el alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor, que "de una vez por todas", se lleve a cabo la "restauración de la cubierta de la A-70", puesto que "no solamente tiene el apoyo unánime del Ayuntamiento, sino también del Congreso".

Candela también ha aprovechado la visita a Sant Joan para reclamar que "se reduzcan las zonas de afección y servidumbre de la cubierta y se renuncie a la ampliación de la A-70". "Compromís es la garantía que se hable de los problemas de los santjoaners y mutxamelers al Congreso, dado que los otros partidos han demostrado que, una vez a Madrid, se olvidan de estas tierras", ha señalado el cabeza de lista.

Por su parte, Sergio Agueitos ha recordado que la oposición a la ampliación de la A-70 a Sant Joan, "además de unánime es histórica", pues "hace bastantes años, las asociaciones de vecinos de Salafranca a Sant Joan y el Assut en Mutxamel, recogieron más de 5.500 firmas y Compromís presentó una PNL en las Cortes, a la cual el PP votó en contra". Lluís Pastor ha concluido que "Compromís es la garantía que allá donde estemos, se cumplirán los compromisos con Sant Joan y Mutxamel".