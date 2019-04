La lluvia apaga un sector de las farolas de Los Girasoles que acaban de modernizarse

La lluvia le jugó una mala pasada a la flamante instalación de farolas en Los Girasoles en cuya renovación se han invertido 500.000 euros. Un sector quedó a oscuras durante la noche del domingo y parte del lunes debido a una avería en el sistema, lo que afectó a la Ronda del Mahonés y calles adyacentes. La brigada de Mantenimiento acudió ayer tras ser notificada para solucionar

Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig advierten de que no habían recibido ningún aviso que les alertara de esta situación y añaden que no se trata de una situación de gravedad puesto que el protocolo de actuación no tuvo que activarse. Afirman que esta situación "ha puesto a prueba el sistema. Y ha sido robusto", puesto que se ha visto afectado sólo uno de los cuatro sectores. Añaden que aunque la obra ya está hecha, los ajusten van a seguir haciéndose atendiendo a las necesidades que surjan.

En la zona sur/oeste se han implantado cuatro nuevos sectores de alumbrado repartidos por las calles Ronda del Mahonés, Fresno, Limoneros, Enebro, Granado, Chopos, Olmo, Naranjo, Avellano, Moreras y Cactus.

Los técnicos explican que no se trata de una avería del sistema si no que se trata de un mecanismo de seguridad que en este caso se ha activado con la lluvia incesante del domingo. Y advierten de que la instalación que se ha eliminado, con más de 40 años de antigüedad, era incluso peligrosa en casos de lluvia. "Este es un precio que se paga por tener seguridad", reconocen desde la concejalía que gestiona el alumbrado público.

Desde el Consistorio piden a los vecinos que notifiquen las incidencias para poder actuar cuanto antes.

El Ayuntamiento reconoce que el anterior alumbrado público presentaba muchos problemas de seguridad eléctrica y era incapaz de garantizar una continuidad en el suministro, especialmente con lluvias. La seguridad estructural de los soportes era precaria y la eficiencia energética de la instalación, muy deficiente. La distribución lumínica era ineficaz y el consumo, muy elevado, según explican desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento recibió la obra la semana pasada y está en periodo de garantía.