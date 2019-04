Denuncian la falta de conserjes para atender las instalaciones deportivas

Los conserjes de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig han realizado una advertencia y también una denuncia ante los clubes que utilizan habitualmente las instalaciones deportivas y los particulares que las alquilan. Señalan que hay una dramática falta de personal que está afectando al normal funcionamiento de las instalaciones.

Destacan que el número de auxiliares de instalaciones se ha reducido en los últimos meses. Actualmente hay 11, aunque hace unas semanas eran 7 trabajadores. "Con eses número de trabajadores no se puede cubrir ni tan siquiera los servicios mínimos", advierten.

El sindicato SPPLB en el Ayuntamiento de San Vicente ha recogido sus críticas y denuncia "que se está provocando una merma en el servicio que se da al ciudadano de San Vicente, al encontrarse instalaciones sin vigilancia y sin atención al público por falta de personal".

El responsable, Víctor Contreras, apunta además que "la concejalía está desatendida por escasa presencia del propio concejal, y todo ello ha provocado que la situación laboral del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Concejalía de Deportes se haya vuelto insostenible".

Contreras advierte de que la situación puede llega a ser insostenible. "Si sigue esta situación, en cualquier momento las instalaciones deportivas municipales, podrían dejar de abrir sus puertas o no dar el servicio que se venía ofreciendo por la carencia de personal", asegura.

El sindicato advierte de que que parte de esta situación se hubiera evitado con la aprobación por el pleno de las negociaciones que se aprobaron en la Mesa General de Negociación del 31 de octubre de 2018 que regulaba las condiciones laborales del personal técnico, administrativo y auxiliares de instalaciones deportivas. "Y esto no ha ocurrido porque el Concejal de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, casualmente también Concejal de Deportes, no ha dado muestras de querer llevar este asunto al Pleno, ya que en cinco meses no ha sido capaz o no ha querido solicitar el informe necesario para su tramitación".

A la falta de personal suman " impagos de atrasos y servicios extraordinarios, que vienen arrastrando desde 2015, a lo que desde este año se ha unido un descenso de hasta un 20% de las retribuciones mensuales de los trabajadores de esta Concejalía que hasta enero era Patronato.

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos y Deportes, José Luis Lorenzo, asegura que tanto la falta de personal como las retribuciones son dos asuntos que se están solucionando. El edil asegura que se están cubriendo las vacantes y de hecho, el lunes se incorporaron dos nuevos trabajadores. Y sobre los pagos, reconoce la merma económica que atribuye a que no eran correctos los criterios de productividad que cobraban los trabajadores en el Patronato y asegura que se está regularizando.

Lorenzo señala que una de las posibilidades para evitar que haya instalaciones sin conserjes es una redistribución de los servicios que pasarían por menos trabajadores por la mañana y más por las tardes y los fines de semana.