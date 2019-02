Funcionarios en pie de guerra por retrasos en los tres últimos cobros

Los más de 400 trabajadores municipales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, ayer, aún no habían cobrado la nómina de enero. Y el enfado es creciente. Es la tercera vez en los últimos cinco meses que no cobran cuando les corresponde y se han puesto en pie de guerra. Los sindicatos CC OO y CSIF se han unido para denunciarlo. «Es la tercera vez que el Ayuntamiento se retrasa en el pago de las nóminas. Es algo que no había ocurrido nunca, al menos en los 28 años que llevo trabajando aquí», advierte el secretario de CC OO, Alberto García Tormo.

CSIF y CCOO hacen una lectura política de esta situación. «Esto se debe a los problemas, falta de comunicación y entendimiento entre el concejal de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo (PSOE), y el de Intervención, Alberto Beviá (Guanyar), y ello perjudica de manera directa a los trabajadores que tienen que pagar hipotecas como todo el mundo y cobran su sueldo tarde».

Para los dos sindicatos es «inaceptable» que la situación se repita y se convierta en una dinámica, «afectando a trabajadores y a sus familias, que no tienen culpa del despropósito entre concejalías».



Petición al alcalde

A la vez hacen un llamamiento al alcalde, Jesús Villar, «para que se involucre y evite que vuelva a pasar». Un llamamiento al que también se suma el SEP, quien, por su parte, achaca el retraso del cobro de las nóminas al «bloqueo en áreas clave del Ayuntamiento como Recursos Humanos», destaca el secretario general, Jorge Juan Sánchez.

El sindicato advierte de que el área que dirige José Luis Lorenzo está desbordada por la gran carga de trabajo que ha tenido que asumir durante estos últimos años y recrimina que «nadie le ha puesto remedio». Sánchez lamenta que la falta de personal «repercute muy negativamente en los trabajadores que ven cómo la situación va a peor tras pasar cuatro concejales por el área».

El representante del SEP explica que una de las casusas de este retraso podría deberse a que desde enero el Ayuntamiento ha absorbido el Patronato de Deportes y Radio San Vicente, «asumiendo gran parte de su carga administrativa sin incrementar la dotación de personal de los departamentos receptores de dicha carga».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Alberto Beviá, dijo desconocer el motivo del retraso y admitía la inquietud generada entre los funcionarios, algunos de los cuales se han puesto en contacto con la concejalía para saber cuándo se iba a hacer efectivo el pago. Su área recibió el día 26 la documentación desde Recursos Humanos, cuatro días después de lo que es habitual. «Intervención ha hecho el trabajo como debía y esta mañana ya se ha hecho la transferencia y me consta que hay funcionarios que ya han cobrado», advertía. En el PP, su portavoz lamentaba el malestar de los funcionarios. «Cada persona tiene sus problemas personales y ni siquiera se ha informado de lo que ha pasado», dijo Francisco Cerdá.



Deportes celebró una carrera sin aval de Seguridad

El grupo municipal popular preguntó en el pleno del miércoles si Seguridad propuso suspender la carrera ciclista del 20 de enero por falta de policías y la concejala Maribel Martínez reconoció que un informe del comisario desaconsejó realizarla por ese motivo. Y a pesar de ello la prueba se llevó a cabo con voluntarios. El PP considera «grave» que el alcalde haya permitido una prueba con un informe de la policía en el que se advierte que no se garantiza la seguridad de deportistas y ciudadanos y descargando en los voluntarios responsabilidades que no les corresponde». Mientras, el portavoz de Sí se Puede, David Navarro, ha exigido la dimisión del concejal, José Luis Lorenzo. Y preguntó al alcalde si «va a depurar responsabilidades» por ello.