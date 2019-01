Campaña para comprar un desfibrilador para el colegio Pa Barraques

Los padres del colegio Pla Barraques de El Campello ha iniciado una campaña para financiar la adquisición de un desfibrilador para el centro. La AMPA lleva desde finales de año con la venta de pulseras por tres euros, después de que hayan planteado en varias ocasiones en el consejo escolar su compra sin éxito. Explican que el Consistorio dice que la Ley no obliga a tener el Pla Barraques el dispositivo al no alcanzar el número requerido de alumnos, pero lamentan que "la Ley no dice nada de que nosotros no podamos tenerlo y más con una niña de infantil con una cardiopatía", destacando además que el cardiólogo ha recomendado que dispongan en el colegio del mismo.

El año pasado el AMPA del colegio Rafael Altamira ya consiguió dos desfibriladores, uno vendiendo pulseras y otro con la colaboración de algunas empresas del municipio.