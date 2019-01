El PSOE denuncia los "plenos vacíos de contenido que programa el PP" en Mutxamel

El Partido Socialista de Mutxamel denuncia la continua dejadez de funciones del equipo de Gobierno de Mutxamel. Según el PSOE, "el Partido Popular decidió hace ya varios meses que no le importa este municipio, que no le importa el futuro y el progreso de sus gentes y, por eso, ya no trae nada que debatir, nada que dialogar, a los plenos municipales".

La portavoz socialista, Loreto Martínez, denuncia que "una vez más nos encontramos un pleno vacío, un pleno en el que el equipo de gobierno no trae ninguna propuesta que quiera debatir, enriquecer y mejorar para nuestro pueblo. El pleno del mes de enero viene absolutamente vacío".

"Es una situación que se repite en los últimos meses y que ya denunciamos el pasado mes de mayo de 2018. Una situación en la que la oposición en la única que trae preguntas, ruegos y mociones a las comisiones y a los plenos. Una situación en la que, lamentablemente, nos encontramos con un frontón enfrente que ni siente, ni padece, por las necesidades de los vecinos y las vecinas de Mutxamel" comentaba la candidata socialista.

"Por si fuera poco, para este año 2019, no han presentado, si quiera, los presupuestos municipales. Otro año más a golpe de modificaciones de crédito y sin planificación alguna. El PP ha sido incapaz de sentarse con nosotros, con la oposición, y elaborar unos presupuestos conjuntamente por el bien de Mutxamel. Ese es su talante, o lo mío o lo de nadie", aseguró Loreto Martínez

"Desde el Grupo Socialista siempre hemos huido de las preguntas escritas. Pensábamos que la palabra y el diálogo eran las mejores herramientas para el debate, para llegar a acuerdos que mejoren la vida de la gente. Por desgracia, hemos tenido que cambiar de actitud" aseguró Loreto Martínez, quien incidió en que "hemos tenido que pasar a registrar preguntas escritas para que, al menos, tengan que cumplir con el reglamento y se vean obligados a dar respuesta a nuestras muchas preguntas".

"Hemos pasado de los primeros cuatro años de ordeno y mando, con nulo crecimiento para Mutxamel, a la dejadez más absoluta durante estos últimos cuatro años con el mismo resultado: nulo crecimiento para Mutxamel. Ahora nos sorprenderán con las dos o tres obras que deberían haberse realizado hace mucho tiempo. ¡Qué casualidad! Ya llegan elecciones" ironizó Loreto Martínez.

Por último, Loreto Martínez Ramos, candidata socialista a la Alcaldía de Mutxamel aseguró sentirse "en óptimas condiciones para dirigir este ayuntamiento. Nuestro municipio vivió épocas de crecimiento y progreso con gobiernos socialistas y, de nuevo, el Partido Socialista pone encima de la mesa los valores, las ideas y las capacidades necesarias para generar ese progreso y esas oportunidades que hemos visto frenadas en seco durante los últimos ocho años".