El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Vicente presenta su renuncia

El concejal José Luis Lorenzo ha anunciado esta mañana su renuncia a la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig cuya alcaldía ostenta su formación. Esta mañana ha hecho efectiva su renuncia "para asumir la gran responsabilidad de coordinar el Comité Electoral del Partido Socialista de San Vicente del Raspeig". Lorenzo explica que "en estos momentos no es operativo acumular cargos".

El concejal ha comunicado decisión al alcalde, Jesús Villar, quien ahora deberá designar a un nuevo portavoz. Será el segundo de este mandato tras la dimision del concejal Manuel Martínez quien abandonó el equipo de gobierno en 2017.

En un comunicado el concejal apunta que "siempre he estado a disposición de mi partido en los momentos en los que se requería un paso al frente. Por ello, asumí la portavocía en 2017 y la concejalía de Recursos Humanos, además de seguir gestionando las áreas de Deportes y Contratación, las cuales ya ostentaba. Nunca me he escondido a la hora de asumir la responsabilidad, y creo sinceramente que he cumplido dignamente con el papel que se le exige a un concejal socialista".

El ya exportavoz socialista manifiesta que comienza su nueva posición al frente del Comité electoral del PSOE de San Vicente "con el claro objetivo de dar solidez y mejorar si cabe el proyecto socialista que iniciamos en 2015 y que tiene como prioridad a las ciudadanas y ciudadanos de San Vicente del Raspeig desde la cercanía y la honestidad. Los vecinos de San Vicente se han dado cuenta de que otra forma de gestión es posible. Y nuestro compromiso con ellos está más fortalecido que nunca".