La 32 Semana Musical Vicente Lillo Cánovas tendrá 11 actuaciones

San Vicente del Raspeig enfila la edición número 32 de la Semana Musical Internacional Vicente Lillo Cánovas que este año amplía el número de actuaciones. Serán once en total con una importante participación de agrupaciones locales. El alcalde, Jesús Villar, y el edil de Cultura, Ramon Leyda, han presentado esta mañana la cita musical que tendrá lugar entre el 8 de febrero al 10 de marzo.

El programa cuenta con grupos locales, nacionales e internacionales. Leyda destaca que como novedad se introduce la danza y añade que la oferta musical se ha ampliado un 46% respecto al año pasado.



La Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente (viernes 8 de febrero); l'Avanç de Campello (domingo 10 de febrero); 'Break Tango Fussion' (jueves 14 de febrero); Pumuky (viernes 15 de febrero); Orquesta Batiste Mut (domingo 17 de febrero); Masa Coral La Aurora (jueves 21 de febrero); Acordeón Vivo (viernes 22 de febrero); Shinova (domingo 24 de febrero); ASLIPO (viernes 1 de marzo); Sociedad Musical La Esperanza (domingo 3 de marzo); Els Jóvens (domingo 10 de marzo), son los grupos participantes en la edición de este 2019.

Todos las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio del Centro Social. Los conciertos que se celebren los jueves, viernes y sábados comenzarán a las 20.00 horas, mientras que los domingos empezarán a las 19.00 horas. La programación es será gratuita con invitación que puede recogerse en el área de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas.



"Nuestra semana musical en honor al ilustre músico sanvicentero, Vicente Lillo Cánovas, continúa creciendo. Esta no es una cita cualquiera ni para las personas del municipio ni para las entidades que participan. Se trata de una programación especial donde para los y las artistas que actúan es un reto importante, porque siempre ofrecen lo mejor de sí mismos a un auditorio lleno, que espera año tras año estas actuaciones que no dejan indiferente a nadie", resaltaba Villar.



Y por su parte, el concejal de Cultura añade que "después de meses de intenso trabajo presentamos nuestra semana grande de la música con artistas locales, nacionales e internacionales de primer nivel. En total serán once actuaciones gratuitas a las que animamos a toda la ciudadanía a participar activamente". Y añade que es una programación "novedosa, accesible y de calidad" donde se conjugan diversos estilos y disciplinas que ponen "nuevamente a San Vicente como referente de la mejor música y cultura".



El presupuesto de esta convocatoria asciende a 48.500 euros "más o menos igual que el año pasado", señala el edil de Cultural.