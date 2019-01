Pedro Mario Pardo: «La nefasta gestión de Podemos en Urbanismo ha sido clave para no ir junto a las elecciones»

Hace cuatro años ya no fueron de la mano de Podemos. ¿Por qué mantienen candidaturas diferentes para las elecciones de mayo?

En 2015 Podemos decidió no presentarse a las elecciones municipales como tal. Es verdad que en otros municipios se formaron coaliciones pero en El Campello la dirección local prefirió pedirle al exconcejal de Urbanismo del PP (Vicente Rubio) el partido que había inscrito (Partido del Campello-PDC) antes que hablar con nosotros. Esto que podría haber sido anecdótico, sienta precedente de la política que más tarde hemos visto por parte de esta formación. Queremos dejar muy claro que nuestro rechazo no es contra la formación de Podemos, sino con quienes se aprovechan en El Campello este paraguas para realizar una política contraria a la que debían defender, tal y como han demostrado. Esto no quita que si durante la próxima legislatura se renueva Podemos y abogan por políticas de izquierdas, entonces nos apoyemos mutuamente. Pero teniendo en cuenta las políticas lideradas por Mª Carmen de Lamo, que se alejan mucho de la izquierda, nuestros simpatizantes desconfían de ella y decidieron por unanimidad que EU debía proseguir como hasta ahora.

¿Las polémicas sobre el departamento de Urbanismo, en manos del PDC-Podemos y con las que han sido muy críticos desde EU, han sido claves en la decisión?

Claro que han influido. Su nefasta gestión ha sido una las razones. Desde EU defendemos un planteamiento distinto al urbanismo que desde Podemos se ha llevado a cabo en esta legislatura. Además, somos de la opinión que la secretaría general de Podemos en El Campello y concejal de Urbanismo tiene una línea muy fina entre sus intereses urbanísticos particulares y familiares y los del interés general.

¿Algún otro factor que haya afectado a vuestra decisión?

Sí, hay uno muy importante. Y es que Podemos en El Campello no ha existido en estos cuatro años. El círculo de Podemos desapareció a finales de 2015, a causa de la dimisión y el desánimo de gran parte de su dirección, con el secretario general, Javier Sánchez a la cabeza, y no ha sido hasta hace 6 meses que nadie se ha preocupado por volver a constituir el círculo para realizar política más allá del plano institucional. Y es que parece una obviedad que ha sido imposible el trabajo de confluencia con una formación que no ha existido.

EU fue expulsada del equipo de gobierno a los pocos meses de formarse el ejecutivo en 2015 encabezado por el alcalde de Compromís Benjamí Soler. ¿Es posible reeditar aquel pacto pese a todo lo que pasó después? ¿Tiene líneas rojas respecto con quién pueden pactar?

El aprendizaje que mayoritariamente sacamos tras esta legislatura es que en nuestro municipio existen intereses económicos, fundamentalmente relacionados al sector urbanístico, que se perpetúan en el gobierno sin necesidad de estar el PP al frente. Es por eso que desde EU queremos encabezar el próximo gobierno de coalición con un proyecto de mínimos que pueda sumar a las máximas voluntades posibles para realizar tres cambios imprescindibles. Auditoría integral (centrada fundamentalmente en tres departamentos: Contratación e Intervención, Recursos Humanos y el área de Urbanismo), presupuestos participativos y rendición de cuentas de las decisiones políticas y defensa de los servicios públicos. Especialmente la puesta en marcha de la piscina municipal como un servicio público.

En 2015 usted fue el número 3, pero tras la renuncia del número 2 hace tres años y el paso a un lado de la alcaldable de 2015, la diputada Raquel Pérez, pasa a liderar la formación en El Campello. ¿Cuáles son sus principales objetivos y proyectos?

Necesitamos un gobierno valiente que durante los próximos cuatro años abra todos los cajones y levante todas las alfombras sin miedo de lo que se pueda encontrar, e intente una operación de urgencia para activar el débil corazón de la administración local que lleva años parados. Consideramos que contamos con el equipo y la experiencia necesaria sobre el Ayuntamiento fundamental para poner a trabajar al Consistorio desde el primer día.