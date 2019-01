El instructor de tiro de la Policía Local se dispara de forma accidental mientras estaba fuera de servicio

Un desafortunado accidente tiene como protagonista al instructor de tiro de la Policía Local de San Vicente del Raspeig. Al agente se le disparó accidentalmente su arma personal cuando estaba de permiso y se encontraba en una clínica de fisioterapia del municipio.

El agente sufrió una herida en el muslo cuando por causas que se investigan, el arma que llevaba en el cinto se disparó, hiriendo únicamente a su propietario, un experimentado tirador.

La experiencia del agente de la Policía Local, acostumbrado a enseñar los protocolos de actuación a los agentes, permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron hasta la clínica de fisioterapia donde ocurrió el accidente.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando el agente se encontraba fuera de servicio. El policía acudió con su arma personal a la clínica de fisioterapia, según explican fuentes policiales, porque no le había dado tiempo a dejarla custodiada en su casa para evitar llegar tarde a su cita con el fisioterapeuta.

Activó el protocolo

También añaden que el agente no se explica todavía cómo ocurrió el suceso y que no tiene conciencia de haber tocado el disparador, y no se explica cómo pudo dispararse el arma. El agente estaba frente a la pared lo que hizo que únicamente él resultara herido. De inmediato activó el protocolo que él mismo enseña y llamó a la central de la Policía Local de San Vicente y a la vez al 112. Un vehículo SAMU le atendió y le condujo hasta el hospital donde se encuentra actualmente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha abierto diligencias y a la vez custodia el arma personal del agente.

Tras el disparo la bala le atravesó el muslo y salió cerca de la rodilla y le ha afectado al músculo. El agente se recupera ahora en el hospital, con momentos de pesadumbre por lo ocurrido, ya que según apuntan fuentes policiales, no se explica todavía lo ocurrido

«Meticuloso y muy profesional»

El comisario jefe de la Policía Local de San Vicente, Mariano Jiménez, califica al agente como un policía «muy meticuloso» y añade que es «un buen agente y muy profesional». Es uno de los policías con más antigüedad en el cuerpo de San Vicente del Raspeig y añade, es «disciplinado y metódico». Además de instructor de tiro de los policías locales es también profesor del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), que se dedica a la formación del personal de emergencias.

El policía accidentado tiene permiso de armas y puede llevar su pistola personal fuera de servicio. El arma reglamentaria se recoge y se deja en la armería de la central de Policía cuando los agentes entran o finalizan su servicio. Pero hay agentes que tienen permiso de armas que deben custodiar ellos mismos.