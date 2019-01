Compromís califica de «desastrosa» la gestión del equipo de gobierno

? Desde Compromís su edil Joan Arques denunció ayer que «ya no tenemos bares», criticando duramente al «equipo de gobierno de PSOE y Més Xixona por tener las tres licitaciones desiertas». Recordó que para el Pou de la Neu se invirtieron 160.000 euros. y que «actualmente sigue generando un coste de mantenimiento y echándose a perder la inversión. El bar del Polideportivo lleva cerrado desde diciembre de 2017. Muchos usuarios han expresado su indignación por no poder tomar ni un refrigerio en verano, al salir de la piscina. Y es que no disponer de este servicio supone una gran pérdida en calidad de vida para Xixona».

Y por último «el bar del Barranc de la Font, muy frecuentado todo el año, también ha cerrado recientemente». El edil agregó que «paradójicamente, esta situación se da después de que en marzo de 2018 se aprobara por unanimidad una moción de Compromís que pretendía mejorar el control y el funcionamiento de estas tres concesiones municipales. Ahora ya no queda nada a mejorar». Afirma que «este hecho evidencia que la gestión municipal es desastrosa. Es injustificable que estas tres licitaciones sigan cerradas y generando gastos diarios. El equipo de gobierno está en espaldas a las peticiones y las necesidades de la gente».